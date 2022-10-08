寶島歌謠在洛杉磯唱響雙十國慶

核桃市議員暨聯邦38區眾議員候選人秦振國（左）登台領銜開唱「阿嬤的話」，味道十足，深情演繹對長輩的思念和祝福，引起不少鄉親熱情和唱，場面溫馨。（記者楊青/攝影）

來自南加 各地的30多位台語歌愛好者，8日以歌聲唱出了對台灣家鄉和親人的思念，並和鄉親一起在歌聲中歡度雙十國慶。

當天在洛杉磯 華僑文化中心舉辦的「寶島歌謠尚介水，台灣文化代代傳」台語歌音樂欣賞會，來自南加州的32位台語歌唱將登台獻唱，數百民眾現場觀賞，鄉音親切，台上台下如癡如醉。

洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、洛僑中心主任陳敏永、核桃市議員暨聯邦38區眾議員 候選人秦振國、台灣會館董事長陳柏宇、全美台灣人婦女會洛杉磯分會會長到場祝賀並致辭。

唱得一口漂亮台語歌的秦振國在熱烈掌聲中首先登台領銜開唱，一首「阿嬤的話」味道十足，深情演繹對長輩的思念和祝福，引起台下不少鄉親熱情和唱，場面溫馨。

擔任地方民選官員十年，目前代表共和黨競選聯邦38區眾議員的秦振國，不僅熱愛台灣民謠，而且唱得一口很棒的台語民歌。他表示，台語歌很接地氣，尤其可以淋漓盡致地表達對故鄉故土故人的思念和感情，他説，雖然自己的父母都已過世，但對台灣的思念從來沒有改變，所以當天選擇演唱「阿嬤的話」，就是希望通過歌聲將自己和華人的長輩們連在一起，送給長輩健康平安的美好祝福。