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Yelp百家披薩出爐 南加5店美食上榜

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
「786 Degrees」的美味披薩（官方Instagram)
「786 Degrees」的美味披薩（官方Instagram)

為慶祝國際披薩月，Yelp根據食客對每家企業的評分和評論總量，推出美國披薩店前100名排行榜，其中南加有五家披薩店。

南加五家上榜的披薩店分別是：洛杉磯的「786 Degrees」（第10），富樂頓（Fullerton）的「Fuoco Pizzeria Napoletana」（第34），洛杉磯的「DeSano Pizza Bakery」（第39），新港灘（Newport Beach）的「Sgt. Pepperoni’s Pizza Store」（第60）以及位於園林市(Garden Grove)的「Vegan Pizza」（第68）。

「786 Degrees」在巴沙迪那（Pasadena）和太陽谷（Sun Valley）有兩個分店，自豪地宣稱這個地方是「僅限披薩愛好者！」。該披薩店獨特的披薩口味有用熱蜂蜜soppressata搭配卡拉布里亞辣的「BumbleBee」口味，撒上Tandoor 烤雞肉、芒果酸辣醬、芝士的「Bombay Tikka Masala」口味，用芝麻、蔥、梨和蘋果調味，醃製36 小時的牛肉「Bulgogi Gangnam Style」，以及墨西哥牛肉香腸、烤洋蔥、香菜的「El Chapo」口味。

「Fuoco Pizzeria Napoletana」披薩店主打傳統的那不勒斯風味披薩，在手工製作的烤箱裡用木炭烘烤而成，食者可以享用經典的瑪格麗塔、雞肉香蒜醬、黑松露、意大利熏火腿、意大利香腸等風味的披薩。

「DeSano Pizza Bakery」位於Tinsel Town，專注於製作正宗的那不勒斯風格披薩餅。據店主說，製作餡餅時，他們遵循「Associazione Verace Pizza Napoletana」 的嚴格指導方針，廚師使用來自義大利坎帕尼亞的新鮮食材準備比薩餅。流行的配料包括：scamorza、mozzarella di bufala、蝦和香蒜醬、意大利熏火腿、意大利煙肉、卡拉布里亞辣椒等。

「Sgt. Pepperoni’s Pizza Store」不僅擁有美味的披薩，還是獻給披頭士樂隊（the Beatles）的一封情書，粉絲們能夠在這裡享受披頭士樂隊裝飾的悠閒氛圍，同時享受美味的佳餚，包括夏威夷披薩、肉丸乳清乾酪、布法羅雞肉、素食披薩餅等口味。

「Vegan Pizza」顧名思義，該餐廳以素食披薩聞名，提供各種創意素食披薩和各種素食美味，包括帶有椰子咖哩醬的印度風味、帶有素食蛋白的「費城奶酪牛排」、香辣泰國菜、燒烤 Chik'un 等等。

南加 洛杉磯 義大利

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