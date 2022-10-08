華醫：防範今冬疫情爆發 加強針效果顯著

檢測結果顯示第三針效果好。（林永健提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享了自己接種加強針後九個月的抗體檢測 數值結果，效果遠超第二針後九個月的抗體數量。根據檢測結果，加強針的防疫效果顯著，林永健特別呼籲沒有基礎病的民眾，應該每年接種一劑。特別是隨著冬天的臨近，疫情 有可能再次爆發。

檢驗結果的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果是0.03，少於陽性值的1.40，所以沒有自然感染。而且自去年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，也就意味著他一直未曾感染過新冠。

而檢測的第二種抗體是由疫苗 接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值是大於50。在打第三針後九個月的結果顯示，這種抗體IgG結果是4346.19，只比前一次下降37%，是陽性值50的近87倍。

對比之下，打第二針後九個月的抗體結果下降很快，僅是陽性值50的7倍。這也就更加能夠顯現出第三針抗體提升的優勢——下降速度更慢，持續有效時間也更久。

林永健表示，雖然接受第三劑疫苗的人同樣可能會感染新冠，但感染後可能沒有症狀，或者只是輕症。而且僅少數患者需要住院，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率甚低。因此他呼籲大家打第三針加強劑，效果要遠比只打第二針更好。

林永健還指出，雖然美國疫情較之前明顯好轉，但目前日均感染人數仍在4-5萬人，死亡人數也在400-500人。且 Omicron已由BA.1 演變成BA.6，BA2.75和BF.7，傳播能力增強。參考之前澳洲的數據，今年冬天不排除有再次爆發疫情的可能。

關於是否需要加打第四針加強劑，林永健表示，這個問題因人而異，需根據年齡（是否超過65歲）、身體狀況（是否患有糖尿病、癌症、免疫性疾病等）和生活環境等綜合考量。自己目前同樣也在考慮打第四針的必要性，這將根據檢測結果中的抗體含量結果而決定。