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佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

華醫：防範今冬疫情爆發 加強針效果顯著

記者趙健／洛杉磯即時報導
檢測結果顯示第三針效果好。（林永健提供）
檢測結果顯示第三針效果好。（林永健提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享了自己接種加強針後九個月的抗體檢測數值結果，效果遠超第二針後九個月的抗體數量。根據檢測結果，加強針的防疫效果顯著，林永健特別呼籲沒有基礎病的民眾，應該每年接種一劑。特別是隨著冬天的臨近，疫情有可能再次爆發。

檢驗結果的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果是0.03，少於陽性值的1.40，所以沒有自然感染。而且自去年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，也就意味著他一直未曾感染過新冠。

而檢測的第二種抗體是由疫苗接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值是大於50。在打第三針後九個月的結果顯示，這種抗體IgG結果是4346.19，只比前一次下降37%，是陽性值50的近87倍。

對比之下，打第二針後九個月的抗體結果下降很快，僅是陽性值50的7倍。這也就更加能夠顯現出第三針抗體提升的優勢——下降速度更慢，持續有效時間也更久。

林永健表示，雖然接受第三劑疫苗的人同樣可能會感染新冠，但感染後可能沒有症狀，或者只是輕症。而且僅少數患者需要住院，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率甚低。因此他呼籲大家打第三針加強劑，效果要遠比只打第二針更好。

林永健還指出，雖然美國疫情較之前明顯好轉，但目前日均感染人數仍在4-5萬人，死亡人數也在400-500人。且 Omicron已由BA.1 演變成BA.6，BA2.75和BF.7，傳播能力增強。參考之前澳洲的數據，今年冬天不排除有再次爆發疫情的可能。

關於是否需要加打第四針加強劑，林永健表示，這個問題因人而異，需根據年齡（是否超過65歲）、身體狀況（是否患有糖尿病、癌症、免疫性疾病等）和生活環境等綜合考量。自己目前同樣也在考慮打第四針的必要性，這將根據檢測結果中的抗體含量結果而決定。

作為抗體研究項目的志願者，林永健於2020年12月接種了第一針輝瑞疫苗，是南加最早一批接種疫苗的人。之後，分別在2021年1月接種了第二針和2021年11月接種了第三針加強針 。

林永健的抗體檢測結果對比。（記者趙健/製表）
林永健的抗體檢測結果對比。（記者趙健/製表）

檢測 疫苗 疫情

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