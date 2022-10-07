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巴沙迪那街頭疑似綁架一男下落不明

巴沙迪那訊
巴沙迪納6日發生一起疑似當街綁架案，兩名男子光天化日之下當街襲擊一名男子並疑似將其綁架，目前受害人下落不明。（洛縣警察局重案組）
巴沙迪納6日發生一起疑似當街綁架案，兩名男子光天化日之下當街襲擊一名男子並疑似將其綁架，目前受害人下落不明。（洛縣警察局重案組）

巴沙迪納6日發生一起疑似當街綁架案，兩名男子光天化日之下當街襲擊一名男子並疑似將其綁架，目前受害人下落不明。洛杉磯縣警察局重案組7日緊急呼籲目擊者或知情民眾提供綫索，幫助破案。

警方表示，2022年10月6日，兩名20多歲的西裔男子開車到巴沙迪那科羅拉多大道以南的米奇林達大道（Michillinda Avenue）附近， 汽車在路邊停了一會兒之後，兩人走出汽車，向受害人走去。受害人為30多歲的西裔男子，他當時正在西向人行道上往南行走。附近商家的監視錄像顯示，兩名嫌疑人攻擊了受害人，將其打倒在地，受害人失去知覺後，兩嫌將受害人强行塞進他們的汽車後座，然後沿著米奇林達大道向南逃串。錄像顯示，兩名嫌犯駕駛的是一輛2008年的銀色Infiniti G35，加州車牌號 6FMY326。

警方表示，兩嫌均為20多歲，其中一人身高約5尺8寸，180磅左右，黑色T卹，黑色短褲，白色阿迪達斯運動鞋；另一人身高約5尺7寸，180磅上下，也是黑色黑色T卹，黑色短褲。稍高者為汽車駕駛人，稍矮者為乘客。

目前警方正在全力尋找嫌疑人、受害者和車輛。

警方呼籲任何可能的現場目擊者或可能的知情者聯繫洛縣重案組，562-946-7150，或者匿名舉報800-222-8477，或在線提供綫索www.p3tips.com。

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