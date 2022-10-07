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88嫌犯偷取500萬元郵寄支票 面臨330項重罪指控

記者陳懿／橙縣即時報導
88嫌犯被指控在數年間偷取500萬元郵寄支票。（圖片來源：Pexels）
88嫌犯被指控在數年間偷取500萬元郵寄支票。（圖片來源：Pexels）

加州檢察總長邦塔(Rob Bonta)7日在柯斯塔梅莎（Costa Mesa）召開新聞會，宣佈指控88名嫌疑人，他們數年期間分別於加州（California）、亞利桑那州（Arizona），以及內華達州（Naveda）竊取500萬元，專門在運送途中偷取他人郵寄發送或接收支票的郵件，共有750多位受害者。88 名被告共面臨 330 項重罪指控。

被指控88名竊賊中，其中56人已逮捕，其餘部分的人已經入獄。洛縣警長維拉紐瓦說，在這些嫌疑人中，約有 70 人來自洛杉磯縣。 邦塔辦公室表示，指控包括白領犯罪（white-collar cime）、以虛假藉口串謀盜竊、偽造超過 950 美元的物品以及洗錢。據洛縣警局（LASD）表示，在這些嫌疑犯中，約有70人來自洛杉磯縣（Los Angeles County）的兩個街頭幫派。

美國郵政檢查服務處（U.S. Postal Inspection Service Facility），美國的祖父母常會郵寄支票給不住在一起的晚輩作為生日禮物，而盜賊則是在運送過程中攔截，將原收件者的名字「洗掉」，並寫上自己的名字佔為己有。接著去銀行迅速將支票兌轉成現金，從銀行領出去。

據洛杉磯郵政檢查處官員卡羅哈里斯（Carroll Harris）表示，在幾年前許多銀行就已向該部門反應偽造支票的現象，但是因為受害者沒有報案，所以案件並沒有受關注。

邦塔還表示，「數百個家庭用血汗賺來的錢被犯罪份子公然盜取，他們必須要為犯下的罪行負責，司法部門也會追究他們的法律責任。」

加州總檢察長邦塔要為受害者伸張正義。（圖片來源：邦塔臉書）
加州總檢察長邦塔要為受害者伸張正義。（圖片來源：邦塔臉書）

支票 洛杉磯 美國郵政

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