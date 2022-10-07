酒駕撞車致人死亡 醉漢獲刑15年

2020年車禍現場。（accidentnewsnow.com）

聖塔安那高院一個陪審團7日裁定，31歲的Louie Robert Villa醉酒駕駛撞死人的二級謀殺罪名成立。被告本人也對2020年的一起醉酒駕駛車禍 造成一人死亡表示認罪。根據檢察官 的起訴書，被告至少獲刑15年，最長終身監禁。

本案陪審團的裁定經歷漫長的拉鋸，一度以10對2陷入僵局。但被告Louie Robert Villa7日自己承認有罪，並將在未來90天中接受法官量刑裁決。

本期死亡車禍發生在2020年7月30日，地點在橙縣 Bristol St.和Santa Clara Ave.交口，受害人是橙縣紀事報（Orange County Register）67歲的資深編輯Eugene Harbrecht。

案發時與醉駕司機Villa在一起的26歲Ricardo Tolento Navarro也同時被告，另案審理。目前等到審判中。 根據起訴書，兩人當時不僅醉駕駕駛，而且超速。

Villa7日在法庭上含淚向受害者遺孀及其家人以及受害人生前的同事朋友們道歉。「我真的很抱歉」，他說，自己的行爲給受害人和他的家人造成的傷害是難以寬恕的，他願意為自己的「錯誤選擇」承擔責任，在監獄裡改造成為好人。

負責本案的橙縣檢察官Brian Orue和Menninger對被告的懺悔表示尊重，但Orue指出，這不是一次性的選擇，而是錯誤的行爲模式加上不幸的瞬間造成了別人生命的消失。根據檔案，被告之前曾因酒駕被吊銷執照。

檢察官表示，本起死亡車禍發生時，酒精過量的Villa駕駛的一輛寶馬，撞上了受害人2011年的Ford Ranger小皮卡，當時在地方街區寶馬的時速86哩。被撞小皮卡稍後起火，受害人當場死亡。