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華資LumiQuick向洛縣捐贈120萬個抗原檢測試劑盒

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣公共衛生局獲得LumiQuick捐贈後，向社區公衛機構發送抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。（LumiQuick提供）
洛杉磯縣公共衛生局獲得LumiQuick捐贈後，向社區公衛機構發送抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。（LumiQuick提供）

加州華資體外診斷檢測及免疫測試劑製造商LumiQuick，本周向洛杉磯縣公共衛生局和西達塞奈、阿罕布拉仁愛醫院等多家醫療單位，捐贈逾120萬個抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。

LumiQuick Diagnostics，Inc執行長余長風（Charles Yu）表示，捐贈檢測試劑給社區合作夥伴，通過公衛部門即時將試劑盒送到真正需要的人們手中。隨著全美新冠病例的季節性增加和變種病毒威脅持續，及時檢測，保護人們對抗病毒，免受感染和減少病毒傳播依然重要。他表示，捐贈的BOSONTM新型冠狀病毒快速抗原測試劑獲FDA緊急使用授權，

洛杉磯縣公共衛生局感謝LumiQuick慷慨捐贈66萬8000份快速抗原檢測試劑。公衛局長費若(Barbara Ferrer)博士表示，雖然目前洛杉磯地區的疫情基本穩定，但變異病毒的威脅依然難以預料，繼續推廣自我檢測，減緩感染傳播很有必要。她感謝華資商家對洛縣公共衛生安全的關心和奉獻，表示這些檢測試劑將免費發放給受COVID-19影響最嚴重的社區，降低其嚴重疾病發生的風險。

連日來，洛縣公共衛生局已經將受贈的檢測試劑盒，優先分發給居住在臨時住房的無家可歸者和一些地方專業護理機構，為疫情嚴重的低收入社區提供防疫服務的機構和組織，包括社區組織、社區COVID-19測試網站、公共衛生中心、學前班和家庭托兒所、宗教組織、食品銀行、無家可歸者收容所和家暴收容所、護理機構等。

獲得捐贈的仁愛醫療基金會代表感謝華資商家的捐贈，表示這些檢測試劑盒將分發給在洛杉磯、橙縣和河濱三縣的醫療服務前線工作人員。此前，舊金山東華醫院、加州公路巡警局、中國領事館、AHMC西頓醫療中心也得到LumiQuick的慷慨捐贈。

位於加州聖克拉拉縣的華資LumiQuick Diagnostics Inc.，2006年開始與Boson Biotech合作。BosonTM新型冠狀病毒快速抗原測試劑，用於定性檢測 SARS-CoV-2的核衣殼蛋白抗原。該測試被授權用於非處方家庭使用。該測試被授權用於在COVID-19症狀出現的前六天內，或沒有症狀或疑似COVID-19症狀的個人測試。

洛杉磯縣公共衛生局獲得LumiQuick捐贈後，向社區公衛機構發送抗原檢測試劑盒...
洛杉磯縣公共衛生局獲得LumiQuick捐贈後，向社區公衛機構發送抗原檢測試劑盒，幫助南加州防疫抗疫。（LumiQuick提供）

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