Target提前進黑五 折扣力度讓你猜

商業市Target門口顯眼的三天黑五大促招牌。（記者陳開／攝影）

Target 百貨，繼6月庫存過剩壓力大甩賣後，10月6日再度推出大促銷活動，號稱黑五 提前開跑。此次為期三天的甩賣，有哪些商品是超狂優惠，現在出手還是等黑五再買？店內人潮情況又是如何？

本報記者6日來到位於商業市（Commerce）的Target，該店在門口顯眼位置，擺放出deal day廣告牌，上面寫著在10月6日至8日三天內，提前享受黑色星期五好價。不過，當日這間Target店內的人潮與平時差不多，結賬排隊時間不長，尚未出現類似黑五的人潮洶湧的買氣。

與Tartget6月促銷活動類似，在此次「黑五提前跑」第一天，店內已出現不少折扣商品缺貨的現象。例如，明星好價商品xBox series S，在商業市Target門店內就沒有貨。

通過對比發現，Target本次黑五提前活動折扣力度，與6月那次基本相同，部分商品的折扣力度甚至更大。例如TCL 55吋，折後的價格比6月促銷時低30元；50吋與43吋的折後價格則比6月時低20元。Keurig K-classic系列型號為K50的咖啡 機，6月促銷價99.99元，如今的折扣價格是89.99元。

其實，本次Target黑五提前跑，有些商品的價碼很不錯，多款蘋果耳機有降價，例如Beats Solo³藍牙無線頭戴式耳機原價199元，現價99元，airpods二代、三代耳機分別降價40元和80元。蘋果手錶折扣大，例如原價499元的七代手錶直降150元。

想要買電視機的民眾也可考慮，有多種款式電視降價出售。最吸引人的是TCL43寸4K電視從349元降至129元，不過已經售罄。

廚房家電方面，kitchenaid廚師機直降170元，現價279元。Kitchensmith麵包機9.9元。各類咖啡機也有降價。

這款戴森吸塵器從429元降至299元，多款掃地機器人也有不錯的折扣。例如，eufy RoboVac G15從249元將至139元，便宜了110元。

想為住家增添安全設施，不妨考慮這一款門廊監視器，可以錄下1080P的高清視頻，原價64元，現價39元。

此外，家具和床上用品、衣服、玩具、書籍都有不同折扣。Target紅卡會員幾乎所有商品有額外5%的折扣。

在此提醒消費者，如果見到心儀的商品最好果斷入手，否則很快會售罄。例如本次活動的明星折扣Xbox Series遊戲機送手柄，原價290元，現價250元，6日一早賣光光。