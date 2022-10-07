聖瑪利諾學區論壇６教委候選人暢言政見

聖瑪利諾聯合學區論壇教委候選人，（左起）James Barger、Francesca Gill、朱秀芳、林佩珊、Mackenzie Brown、張志堅。（讀者提供）

由聖瑪利諾城市俱樂部（San Marino City Club ）主辦的聖瑪利諾聯合學區 （San Marino Unified School District，SMUSD）選民論壇10月5日晚在漢庭頓中學（Huntington Middle School）禮堂舉行，當晚選民關注熱點集中於學區安全、設施維護、人員配備、教育 公債和入學人數減少等問題。

聖瑪利諾聯合學區教委會換屆選舉將於11月8日舉行，在五個席位中有四席改選、六人競爭；除尋求連任的華裔教委朱秀芳（Shelley Ryan）和張志堅（Joseph Chang）外，另有首次參選的林佩珊（Joanna Lam）、James Barger、Francesca Gill和洛縣檢察官Mackenzie Brown。

會上討論了教育公債。已連任兩屆教委的朱秀芳表示，關於學債的發行，應聽取社區意見，由社區居民來決定最優方案，每一筆資金都應該用於學生。她也表示，受通膨影響，各方成本都在增加，教育公債的發行規模應該取決於當下的需求。

另一位已連任五屆教委的張志堅競選第六個任期。他說，繼續參選是因為不願放棄21年來擔任教委積累的經驗和能量，並且利用這些積累更好地服務學區。他表示，自己接下來的工作重心在加強學校安全和提升學區基礎設施兩個方面。張志堅表示，SMUSD是一個相對較小的學區，只有2700名學生，來自州政府的地方控制撥款公式(LCFF)只能覆蓋學區花費的63%，想要尋求發展就需要引入資金。

在挑戰者中有一位去年搬入社區的華裔商人林佩珊，她指出，雖然學區內華人 家長佔比很高，但受傳統文化的影響，大部分華人並不習慣在公開場合表達意見，很多對學區發展很有價值的想法來源於這些家長，而往往無法被更多人聽見。所以，林佩珊希望利用社交媒體平台去搭建一個更為便利的溝通平台，讓華人家長的聲音得到更多傳播，更有效地參與學區的決策。

除華裔競選人外，到場其他教委候選人也都積極地表達了自己對有關重要問題的看法。 Barger指出，目前學區資金有限，發行教育公債很有必要，新資金的引入可以幫助學區優化社施。Brown提到，之前一項教育公債未通過，主因是溝通不清晰，很多居民不清楚教育公債是什麼，學區教委應增加與社區居民之間的溝通。

在今年7月教育雜誌Niche公佈的加州最佳學區列表裡，聖瑪利諾聯合學區排名第七，在南加華人熟悉的學區中排名最高。目前該學區註冊生中華裔超過半數。