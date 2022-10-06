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3300萬元毒品被繳獲 洛杉磯最大規模冰毒案

記者趙健／洛杉磯即時報導
儲存可卡因和冰毒的車庫。（聯邦緝毒局洛杉磯分部提供）
儲存可卡因和冰毒的車庫。（聯邦緝毒局洛杉磯分部提供）

近日，聯邦緝毒局（DEA） 洛杉磯分部聯合芳塔那（Fontana）警察局，緝獲了價值3300萬元的可卡因（cocaine）和甲基苯丙胺（methamphetamine，冰毒），這是DEA洛杉磯分部有史以來破獲的規模最大的冰毒案件。

據DEA消息，他們在調查一起與墨西哥錫納羅亞販毒集團 (Sinaloa Cartel)有關的毒品走私組織時，鎖定了一處位於諾可市（Norco）的目標住宅，懷疑該住宅內存有大量非法毒品。9月下旬，調查人員監測到目標人員在車庫向外搬運可疑物品，隨即對該車進行搜查，當場繳獲可卡因66公斤。隨後，又在該住宅的車庫裡搜出約3552磅的冰毒。據緝毒署估算，在這次行動中被緝獲的非法毒品市值高達3300萬元。

DEA洛杉磯分部的負責人Bill Bodner說，「像甲基苯丙胺這樣的合成藥物，具有高度成癮性和危險性，並以令人驚駭的速度致命。這次大規模緝獲行動挽救了很多生命，並阻止了錫納羅亞販毒集團以民眾生命為代價的獲利行為。」

大洛杉磯地區是一直以來是非法毒品交易的主要轉運中心，來自西南邊境的非法毒品被儲存在當地的倉庫或是住宅中，這些非法毒品在被分裝後運往其他州或分售給本地經銷商。

根據相關報告顯示，2021年，共有10萬7622人死於藥物中毒或藥劑過量，其中大部分是由可卡因和冰毒等合成藥物導致。在疫情期間，藥物濫用的死亡人數激增，「自1979年以來，美國因服藥過量死亡的人數呈指數級增長，而且似乎不會很快下降」。

所有被繳獲的毒品。（聯邦緝毒局洛杉磯分部提供）
所有被繳獲的毒品。（聯邦緝毒局洛杉磯分部提供）

毒品 洛杉磯 警察

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