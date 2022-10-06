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遊民也被打砸搶？洛縣庫市1遊民睡夢中被搶錢和打傷

洛杉磯訊
庫爾富市警察局正在尋求公眾的幫助，以尋找周三襲擊和搶劫一名遊民的兩男子。 （Shutterstock）
庫爾富市警察局正在尋求公眾的幫助，以尋找周三襲擊和搶劫一名遊民的兩男子。 （Shutterstock）

洛杉磯縣庫爾富市（Culver City）警方表示，10月5日週三早些時候，一名男子在庫爾富市的一個帳篷裡睡覺時，被兩名男子用胡椒噴霧、錘子擊中頭部並遭到搶劫。警方稱，凌晨 5 點 30 分左右，一名男子在位於西普維達路 （ Sepulveda Blvd. ）3801號的殼牌加油站「頭部受傷大量流血」。

受害者向前來的警察解釋說，當兩個人走進來襲擊他時，他一直在附近營地的帳篷裡睡覺。警方稱，襲擊者拿走了受害者的 三星Galaxy 手機和 500 元現金，然後朝未知方向逃跑。

警察局在聲明中說：受害者向警察解釋說，他正在附近營地的帳篷裡睡覺，當時兩名嫌疑人走進來，向他噴胡椒粉，然後用錘子敲打他的頭部。嫌疑人拿走了受害者的財產，然後朝未知方向逃離了該地區。

受害者被送往醫院接受緊急手術，情況危急。

庫爾富市（Culver City）警方正在尋求公眾幫助，以提供有關此事件以及兩名嫌犯的更多信息。民眾如果有任何有關於這次襲擊的更多信息，都可以致電警察 Edward Baskaron（電話 310-253-6316），或值班指揮官（電話 310-253-6202）。匿名舉報可致電 800-222-8477 或訪問 lacrimestoppers.org。

警察 手術 洛杉磯

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