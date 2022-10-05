美財長葉倫任命董繼玲等2華裔為首屆財政部顧問委員

部分委員們合影，前排左二為主席Michael Nutter， 前排左三為董繼玲，後排中立者為執行主任Janis Bowdler。(圖片由全美亞裔總商會提供)

美國財政部 部長葉倫 (Janet L. Yellen) 5日在佛里德曼銀行論壇 (Freedman’s Bank Forum) 年會上，宣佈成立財政部族裔平等顧問委員會 (Treasury Advisory Committee on Racial Equity) 和25名首屆委員名單，期望在進一步促進經濟族裔平等，解決有色族裔嚴重差距等議題上著力。全美亞太裔總商會會長兼執行長董繼玲，和羅斯福機構執行長Felicia Wong兩名華裔上榜。

委員會計畫處理的議題包括，但不限於金融包容性，獲取資金，住宅穩定，聯邦供應商的多元化，以及經濟發展。

25名首屆委員會委員來自廣泛的背景，包括學術，倡議，金融服務，以及地方政府等。委員們在經濟政策決定對有色社區的影響上，有共同經驗及工作知識，也都堅定承諾促進族裔平等。哥倫比亞大學市區及公共事務專業實務的教授暨費城前市長Michael Nutter，將擔任委員會主席。

董繼玲表示，非常高興能代表250萬的亞裔商家及社群 ，向財長葉倫諫言。

首屆財政部族裔平等顧問委員會委員尚包括： LiftFund, Inc. 的董事長和執行總裁 Janie Barrera、阿拉斯加原住民聯合會（Alaska Federation of Natives） 執行副總裁兼總法律顧問Nicole Borromeo、喬治城大學法律教授Dorothy Brown、Hope Enterprise Corporation執行總裁William (Bill) Bynum、全國銀行協會 (NBA) 董事長兼執行總裁Nicole Elam、布朗大學經濟及國際和公共事務PDBF教授John Friedman、萬事達卡執行長Michael Miebach等。委員任期兩年。