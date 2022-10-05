我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／洛杉磯大膽竊賊偷校車、手機等設備 視頻全錄

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

影/洛杉磯大膽竊賊 偷學校校車、手機等設備 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
嫌犯將贓物裝到一輛校車上，偷車逃離作案現場。（KTLA5）
嫌犯將贓物裝到一輛校車上，偷車逃離作案現場。（KTLA5）

洛杉磯地區盜竊犯罪日益猖獗，小偷甚至將作案目標瞄準一所學校，深夜翻過鐵絲網，盜走接送學生的校車及眾多設備。視頻記錄了盜賊瘋狂作案的全過程。

視頻來源：Carousel School／記者邵敏後製

案件發生在一周前的一個晚上，位於洛杉磯韋徹斯特（Westchester）的旋轉木馬學校（Carousel School）被盜。監控視頻顯示，兩名嫌疑男子深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場，損壞一輛貨車並偷走眾多設備，之後駕駛一輛用於接送特殊需要學生的校車逃走。

對於發生這樣的案件，校方十分震驚，學校的技術助理經理 Joe Davis表示，「我們可以清楚地從視頻中看到，第一個嫌疑人就在那裡翻過柵欄，第二個嫌疑人緊接著也從另外一邊爬過柵欄進入校園。」

學校的監控攝像頭和其他安全措施，並不能阻止這些猖獗的犯罪分子，他們進入停車場後闖進每一輛貨車，開始瘋狂搜刮財物。學校執行董事 Maria Davis 說：「盜賊掃蕩了所有的貨車，拿走手機，還有很多應急用品，比如手電筒等其他設備。」據悉，竊賊將其中一輛貨車拆毀，用來接線發動另一部車，之後他們將所有贓物都裝到這輛車上，並開車逃離作案現場。

失竊的這所幼兒園在當地已有 45 年歷史，每天接送 70 多名學生乘坐校車前往校園。 Davis表示，「我們儘自己所能幫助這些孩子，但如果沒有校車接送他們上學，對我們來說將非常困難。」學校管理人員估計，更換兩輛車需要 7萬元，這還不包括價值 3萬元的其他被盜物品。 Davis表示自己不太確定該如何彌補這些損失，「因為這是一大筆錢，我們考慮是否可以購買二手車，這樣就可以接送學生。」

學校目前已將接送路線增加一倍以保持校園運轉，校方希望有人能通過公佈的監控視頻辨認出嫌犯，「我們真的很想盡快拿回屬於學校的東西，這樣就可以接送孩子，保證學校正常開放。」

盜賊翻過鐵絲網，爬到車頂上。（KTLA5）
盜賊翻過鐵絲網，爬到車頂上。（KTLA5）
盜賊闖進每一輛貨車，瘋狂搜刮財物。（KTLA5）
盜賊闖進每一輛貨車，瘋狂搜刮財物。（KTLA5）
盜賊深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場。（KTLA5）
盜賊深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場。（KTLA5）

洛杉磯 手機 二手車

上一則

洛杉磯國際機場第三航廈三期竣工 設新餐飲和零售選擇

延伸閱讀

洛杉磯國際機場第三航廈三期竣工 設新餐飲和零售選擇

洛杉磯國際機場第三航廈三期竣工 設新餐飲和零售選擇
「銀髮樂齡生活展」10.22隆重登場 來學優質生活如何享

「銀髮樂齡生活展」10.22隆重登場 來學優質生活如何享
洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢

洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢
芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈
4賊入室盜竊被發現 開寶馬逃逸 警追緝飆6條高速路落網

4賊入室盜竊被發現 開寶馬逃逸 警追緝飆6條高速路落網
洛杉磯國泰老人大廈 主管被控16罪

洛杉磯國泰老人大廈 主管被控16罪

熱門新聞

色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
南加州華人圈也掀起不小的海淘團購風潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

2022-10-04 21:44

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破
馬斯克又變卦 推特員工坐立難安 考慮該離職還是留下？

馬斯克又變卦 推特員工坐立難安 考慮該離職還是留下？