影/洛杉磯大膽竊賊 偷學校校車、手機等設備 視頻全錄

嫌犯將贓物裝到一輛校車上，偷車逃離作案現場。（KTLA5）

洛杉磯 地區盜竊犯罪日益猖獗，小偷甚至將作案目標瞄準一所學校，深夜翻過鐵絲網，盜走接送學生的校車及眾多設備。視頻記錄了盜賊瘋狂作案的全過程。

<strong>手機</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->等眾多設備" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

視頻來源：Carousel School／記者邵敏後製

案件發生在一周前的一個晚上，位於洛杉磯韋徹斯特（Westchester）的旋轉木馬學校（Carousel School）被盜。監控視頻顯示，兩名嫌疑男子深夜翻過鐵絲網，闖入學校停車場，損壞一輛貨車並偷走眾多設備，之後駕駛一輛用於接送特殊需要學生的校車逃走。

對於發生這樣的案件，校方十分震驚，學校的技術助理經理 Joe Davis表示，「我們可以清楚地從視頻中看到，第一個嫌疑人就在那裡翻過柵欄，第二個嫌疑人緊接著也從另外一邊爬過柵欄進入校園。」

學校的監控攝像頭和其他安全措施，並不能阻止這些猖獗的犯罪分子，他們進入停車場後闖進每一輛貨車，開始瘋狂搜刮財物。學校執行董事 Maria Davis 說：「盜賊掃蕩了所有的貨車，拿走手機，還有很多應急用品，比如手電筒等其他設備。」據悉，竊賊將其中一輛貨車拆毀，用來接線發動另一部車，之後他們將所有贓物都裝到這輛車上，並開車逃離作案現場。

失竊的這所幼兒園在當地已有 45 年歷史，每天接送 70 多名學生乘坐校車前往校園。 Davis表示，「我們儘自己所能幫助這些孩子，但如果沒有校車接送他們上學，對我們來說將非常困難。」學校管理人員估計，更換兩輛車需要 7萬元，這還不包括價值 3萬元的其他被盜物品。 Davis表示自己不太確定該如何彌補這些損失，「因為這是一大筆錢，我們考慮是否可以購買二手車 ，這樣就可以接送學生。」