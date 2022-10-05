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洛杉磯威尼斯運河區失火摧毀2住房 怪罪流浪漢

洛杉磯訊
威尼斯運河區是洛杉磯一個有名的住宅風景區。（示意圖，本報記者/攝影）
威尼斯運河區是洛杉磯一個有名的住宅風景區。（示意圖，本報記者/攝影）

洛杉磯維尼斯（Venice）境內的威尼斯運河區（Venice Canals），10月2日上週日晚發生一場大火，摧毀了正在裝修的一棟三層樓房屋，並損壞了其他幾處房屋。住戶們將失火原因歸咎於流浪漢造成的污染。

住戶Martin Cassindorf感慨道，這一切著實嚇人，他仍需要時間適應。Martin和妻子Irma已經在該區生活24年，但如今一切都燒成灰燼。「我想我會永遠記得那恐怖的火焰，我眼睜睜看著它帶走我所有的財產，我的家庭相冊，還有各種對我來說意義非凡的東西。我並不想重建我的房子，我想賣掉這塊地，然後搬離這塊充滿流浪漢的不祥之地。」

威尼斯運河區的住戶表示，駐紮在威尼斯大道的流浪漢們，正在對這個社區造成嚴重破壞， 這裡的小巷越來越髒，隨處可見各種垃圾。

Glenn Searle住在Cassindorf一家對面，失火當天他看見幾名流浪漢在附近一座仍在施工的建築裡徘徊。Searle並沒有目睹起火的瞬間，但在2日晚10時30分看到了在燃燒的車庫，立即撥打911，但令人惱火的是911佔線了兩分鐘。他只能看著火勢從可控變得不可控，席捲了整個車庫。

附近的許多鄰居也表示有撥打911，但也一直佔線沒有得到應答。有人稱消防人員在起火後20分鐘才抵達現場。

縱火偵查員已經在調查失火原因，但具體緣由目前仍未得知。

不過根據洛市消防局，他們出動了逾一百名消防員才在午夜時撲滅了火勢，共有五棟房屋受損。 當消防員趕到時，這座正在裝修的三層樓房屋已完全陷入大火，並與附近的一棟房屋一起被宣布完全損毀。另外三棟房子的屋簷因餘燼而受損。

威尼斯運河區民宅沿河而建，風景優美。近日傳出這一帶有民宅發生大火。（示意圖，本報...
威尼斯運河區民宅沿河而建，風景優美。近日傳出這一帶有民宅發生大火。（示意圖，本報記者/攝影）

洛杉磯 縱火

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