洛縣迄今14名未成年人死於新冠 最佳防護仍是接種疫苗
洛杉磯縣公共衛生局截至10月4日（本周二）的最新統計顯示，自疫情爆發以來，洛縣死於新冠肺炎（COVID-19）人數累計已達3萬3709人，其中包括少年（18 歲或以下）14人；華人醫師指出，孩童預防新冠的最佳方法是接種疫苗。
洛杉磯縣公共衛生局10 月 4 日公布的數據顯示，縣醫院報告了另一名少年與病毒相關的死亡案例。關於死亡的細節沒有公佈，縣公衛局只說此人18 歲。這標誌著自大流行開始以來，該縣已有第 14 例與新冠相關的少年死亡病例。同時，洛縣的死亡人數增加到 3萬3709 人。
少年孩童預防新冠的最佳方法是什麼？接種疫苗。戴維斯加州大學醫院（UC Davis Health）兒科超聲心動圖實驗室醫學主任及兒科心臟病學部副教授葉傑（Jay Yeh，譯音）醫學博士指出，當加州繼續應對當下新冠疫情帶來的各種挑戰時，醫學界也對成人和兒童感染病毒的後遺症（Post-COVID）有了更多瞭解，包括持久症狀（Long-haul COVID）或長期症狀（long COVID）都是持續性症狀，其中包括呼吸障礙、器官功能失調、持續咳嗽、疲勞及腦霧，都可能在人們感染新冠病毒數周或數月後出現。
葉醫生指出，儘管與感染病毒的成年人相比，全國6400萬名新冠確診的兒童可能出現較輕症狀或沒有症狀，但是，孩子們對感染帶來的最嚴重的後果，其中包括兒童多系統炎症綜合征（MIS-C）、住院及死亡。有些新冠感染的症狀可能對成年人和孩童都造成影響，其中包括呼吸障礙、持續咳嗽、疲勞、腦霧、胸或胃痛、頭痛、肌肉痛、睡眠問題、情緒變化、嗅覺或味覺變化。
為了安全應對新冠後遺症，美國兒科學會建議各個家庭都向醫生諮詢，以監控遺留症狀、新出現症狀並對返回正常生活的計劃做出指導，了解長期新冠可能會偽裝成其他兒童疾病，所以如有問題或有顧慮，請向自己的兒科醫生或接診醫師諮詢。
葉醫生建議家長們及看護者們為孩子接種疫苗，可以預防感染新冠發生最嚴重的後果。如果對孩童接種疫苗有疑慮，請向保健服務提供者諮詢。
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