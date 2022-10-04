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疑似炸彈驚現北加屋崙州府大樓 人員緊急疏散

室內健身突遭車穿牆而過 2傷 洛縣艾市車禍原因待查

記者劉子為/洛杉磯即時報導
車禍發生後，破壞了水管，案發現場水流不止。（記者劉子為/攝影）
車禍發生後，破壞了水管，案發現場水流不止。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）市山谷（Valley）大道上的Strong Beauty 健身室，4日上午10點15分左右，突遭一輛轎車撞擊進來，兩名西裔女子受傷，並被送到醫院救治。

案件目擊者Art Hernandez表示，該輛車為綠色本田轎車，駕駛人目測為50歲左右的西裔女性，車子從山谷大道衝上馬路牙子，壓過綠化帶，橫衝直撞闖入健身室內，全程並未減速。Hernandez看到一位受傷者滿臉是血，並立即撥打報警電話。警方仍在偵查駕駛人的肇事原因。

Strong Beauty健身室的學員以西裔為主，案發當時學員們正在進行激烈的有氧舞蹈運動，並未察覺車輛逼近。在場一位學員引用來自醫院的消息表示，兩名受傷者無生命危險，一名傷勢稍重，一名則輕微刮傷。

當天下午1點半，健身室附近仍聚集著一些學員，當中有驚魂未定的車禍親歷者，也有來上後續課程但發現無處可去的新學員，她們互相慰問，對彼此表示關心和支持。

肇事車輛在撞碎健身室側牆的同時，還破壞了水管，案發現場水流不止。據悉，該水管破裂影響到健身室周圍店鋪的供水，相關人員正在進行積極維修。

車禍發生後，健身室外面學員議論紛紛驚魂未定。（記者劉子為/攝影）
車禍發生後，健身室外面學員議論紛紛驚魂未定。（記者劉子為/攝影）

健身 車禍 本田

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