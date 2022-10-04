全球三大偷渡「死亡地帶」美墨邊境喪身人數再創新高

國際移民組織指出，非法移民實際死亡人數高於統計數字。（國際移民組織）

社群媒體近日轉發了華男攜妻女從中國繞地球大半圈偷渡美國加州的視頻，過程中不無驚險。據聯合國下屬的國際移民組織（International Organization for Migration）9月最新數據，自2014年以來，有近5萬名移民在偷渡途中喪生或下落不明。而在美國，據美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)數據顯示，2021年共計728名非法移民 在偷渡中死亡，而2022截至目前，死亡人數已至800人，今年死亡人數將打破去年的紀錄再創新高。

當今全球有幾大地區長期流動著世界上最多的偷渡人群，這些路線雖地處大陸的不同板塊，但無一例外都極其危險，死亡率常年居高不下。

旱野荒地-美墨邊境

隨著北美地區疫情管控進入尾聲，通過非法穿越美墨邊境進入美國的人數也隨之激增，創下新的歷史記錄。而此條偷渡路線一向都以其異常艱難和危險而聞名。據國際移民組織估計，自2014年以來，已經有近4000人在這條路線上喪生。

據退休的資深媒體人李大明表述，該地區的地貌荒涼，行經之處大部分都是人跡罕至的茫茫沙漠，水源極其匱乏。日均溫度高達華氏40-50℃，有無數偷渡客 層在這條線路上因高溫中暑，或缺水導致衰竭而命喪於此。

還有一部分偷渡者試圖通過兩國邊境上的格蘭德河（Rio Grande）進入美國，最後喪生於此。因為這條看似平靜的河流，實際上在水面下暗流湧動，十分危險。據該地消防局長Manuel Mello說，「基本上每天都會有人在這條河中溺水。」

亡命之船-地中海

沿地中海中部入境歐洲是當今世界上死亡人數最多的偷渡路線。據統計，自2014年以來，有超過1萬9000人在試圖穿越地中海從北非到歐洲時喪身。偷渡者往往藏身於極其簡陋的船隻中，更有甚者會駕駛一艘橡膠小艇直接穿越地中海。這些由犯罪或販賣人口的團夥掌控的偷渡船隻，無配備任何安全保護措施，船艙條件惡劣，而且永遠處於超載狀態，在運輸過程中因海難或窒息導致的死亡率極高。

突尼斯是通向歐洲的非法移民主要集散點。偷渡者從這裡出發經過地中海中部到歐洲。這裡甚至有一處專門為海上淹死的偷渡者們保留的墓地。

據歐盟邊境和海岸衛隊數據顯示，自2015年以來，僅是在這條路線上獲救的偷渡者，已近30萬人。足可見其人流數量之大。

絕望沙漠-北非

對於許多非洲偷渡者來說，要實現到達歐洲的夢想必須先穿越非洲大陸。在從非洲中南部地區前往北非國家的路上，撒哈拉沙漠是他們面臨的最大挑戰。這片地球上最大的沙漠環境極端惡劣，危險四伏。據國際移民組織數據，2014年至2022年間有5400人在穿越撒哈拉沙漠過程中喪生。