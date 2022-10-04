洛杉磯華男教育顧問為中國富二代騙取學生簽證獲刑4 年

華男為中國富二代騙取學生簽證文件造假。（Gettyimages）

據聯邦檢察官加州中區（U.S. Attorney Central District of California）辦公室消息，聖蓋博谷一名華裔男子3日被判處48 個月的聯邦監禁，罪名是通過欺詐網絡，包括冒名頂替應試、論文代筆和假成績單賣家，為富裕的中國人謀取學生簽證 。

住在蒙羅維亞市（Monrovia）的 35 歲男子陳義（Yi Chen，譯音），又名Brian Chen，被洛杉磯地區聯邦法官 Mark C. Scarsi 判刑，並責令他支付 40萬元的刑事罰款，和沒收 5萬元的不義之財。

在 3 月 21 日結束為期六天的庭審後，Scarsi 法官裁定陳義犯有一項簽證欺詐罪，和一項嚴重身份盜竊罪。陳義被判處一項串謀移民文件欺詐罪，和十項簽證欺詐的罪名成立。

從 2015 年 6 月到 2021 年 2 月，陳義是阿罕布拉（Alhambra）和亞凱迪亞（Arcadia）兩家「教育 諮詢」（educational consulting）公司的首席執行長和所有者，即Prime U.S. International 和 MS Education。這些公司向外國學生收取數千美元，以「保證」進入美國的一所大學，從而獲得 F-1 學生簽證。

為了確保被學校錄取，這些公司準備了使用偽造或篡改成績單的申請包，並僱用槍手冒充潛在學生參加標準化考試，例如「英語作為外語考試」 (TOEFL)。 陳義至少幫助一名外國人提交了包含這些欺詐性證明的申請資料，幫助該名學生被紐約大學（New York University）錄取。

外國學生被美國大學錄取後，學校會簽發「I-20 表格，非移民 (F-1) 學生身份資格證明，適用於學術和語言類學生」，為學生申請簽證或延長留美許可。檢察官在量刑備忘錄中稱，「以經營教育諮詢公司為幌子，（陳）通過偽造大學錄取過程的各個方面賺了數百萬美元」。

自 2021 年 3 月以來一直被聯邦拘留的陳義，從簽證欺詐計劃中獲得了大部分利潤。他還控制著七個銀行賬戶，在 2016 年至 2020 年期間收到了超過 1500 萬美元的存款。

陳義和來自聖蓋博地區的共同被告人李一新（Yixin Li，譯音），又名Eason Li，和 29 歲的Calvin Wong，與一群冒名頂替的應試者有關係。他們是早先起訴的對象，承認他們如何使用假的中國護照代表外國人參加托福考試，申請大學錄取和學生簽證。早前案件中的所有六名被告都認罪並被判緩刑。李一新於今年 2月被判刑後服刑。

國土安全部調查局和國務院外交安全局對此案進行調查，移民局 欺詐偵查處和國家安全部門提供了大量幫助。負責托福考試的教育考試服務中心也在調查期間提供幫助。聯邦檢察署重案欺詐科的檢察官茱莉婭胡（Julia Hu）和恐怖主義及出口犯罪科的賈伊（Maria Jhai）負責起訴此案。