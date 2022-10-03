洛縣犯罪團伙利用「桃色誘餌」入室行搶

逮捕中發現的攻擊性武器。（長堤警察局）

洛杉磯 縣長堤 （LongBeach）警方近日逮捕三名男性嫌犯，他們強迫一名被拐賣的女子通過社交媒體約會軟件來「結識」不同的男性，當這些「獵物」邀請該女子去自己家中做客時，三名嫌犯會趁機入室對他們實施搶劫。

三名嫌疑人分別是Vincent Lindsey，24 歲，來自拉斯維加斯（Las Vegas)； Tyheam Charles Boyce，26歲，來自棕櫚谷（Palmdale）；Marcos Lamar Wesley，30歲，來自拉米拉達市（La Mirada）。據長堤警方稱，在Wesley被捕的地點發現了攻擊性武器，應該是罪犯們在搶劫時使用的。

長堤警方表示，他們是7月15日接到兩起犯罪手法極為類似的入室搶劫報案。入室搶劫案的受害者稱，他們最初是在約會軟件上認識一名女子，在通過聊天後便邀請對方來家中做客。但當女子進入受害人的房間後，就會放進另外兩到三名武裝男子入室，搶走房間內的物品。

這名女子後經調查實為同一名女子，她很快也被警方逮捕。但警方稱該名女子也是受害者，曾被這兩名嫌疑人性侵 ，並強迫她以「約會」方式參與入室搶劫。

涉嫌該案的三名嫌疑人都於9月7日至8日期間被捕，並面臨搶劫指控，但有關強姦、性侵和性交易的罪名，還在調查之中。目前該案已被移交杉磯縣地方檢察官辦公室（Los Angeles County District Attorney's Office）。