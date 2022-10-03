洛縣性感名媛金卡戴珊 兜售加密幣遭指控罰款126萬

美國性感名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）。（Getty Images）

定居洛縣的美國性感名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）由於在社交媒體Instagram上兜售EthereumMax 加密貨幣，被聯邦證券 交易委員會（SEC）起訴，目前卡戴珊已同意支付 126 萬元。

聯邦證券交易委員會表示，卡戴珊沒有透露她因在 Instagram 帳戶上發布有關 EMAX 虛擬貨幣 的帖子，而獲得報酬，EMAX 代幣是 EthereumMax 提供的一種加密資產證券。卡戴珊帖子包含指向 EthereumMax 網站的鏈接，該網站為潛在投資 者購買虛擬貨幣提供說明。

聯邦證券交易委員會聲明中寫道，聯邦證券法明確規定，任何推廣加密資產證券的名人，或其他個人都必須披露他們為獲得推廣而獲得的報酬的性質、來源和金額。SEC 主席 Gary Gensler 表示，卡戴珊的案件也提醒了名人和其他人士，法律要求他們向公眾披露推廣證券投資的時間和報酬。

卡戴珊已同意在三年內不推廣任何加密貨幣。

卡戴珊的律師在一份聲明中闡明，「卡戴珊很高興與 SEC 解決了這個問題。卡戴珊從一開始就與聯邦證券交易委員會充分合作，她願意盡其所能協助交易委員會處理此事。她與交易委員會達成一致協議，以便她可以繼續她的商業追求」。

加密貨幣正面臨國會越來越多的關注。最新的兩黨提案於 8 月由民主黨參議員 Debbie Stabenow 和 John Boozman 提出，把比特幣和以太幣的監管權交給商品期貨交易委員會。其他國會議員和消費者權益倡導者提出的法案，建議將該權力授予證券交易委員會。