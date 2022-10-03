我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

民主黨在內華達州面臨困境...拉丁裔選民不投票

加州華裔老婦遇入室搶劫還被毆 畢生積蓄和家當全沒

記者王若然／即時報導
三名劫匪作案後逃跑。（ABC）
三名劫匪作案後逃跑。（ABC）

近日，北加州德利市（Daly City）一位70歲老婦遭遇入室搶劫，期間三名壯漢將其控制住，掐住她的脖子毆打她，並將她畢生儲蓄和珠寶全部搶走。根據受害人家人在眾籌網站Gofundme發的信息，這位婆婆40多年前從中國移民至美國。

根據受害老太太家人發在Gofundme的信息，為了保護受害人，老太太名字簡稱為HM。上面寫道HM於40多年前從中國移民至美國，初來時身上沒有任何積蓄，靠打三份工生活。然而如今被洗劫一空，70歲的她患有糖尿病，不知如何應對未來的醫療帳單。她的孫女斯凱勒說，這場搶劫顯然是有預謀的，歹徒趁家中只有婆婆一個人在時作案，實在可惡。她希望針對亞裔老人的犯罪能夠停止。

根據ABC對這位老太太孫女的採訪，9月28日（周三）上午，這名老太太出門澆花，一名身穿螢光背心自稱電氣公司員工的人，走近老婦與其搭話，老婦沒有理會走回屋內。正在這時，另外兩名劫匪從後院進入老婦家中，老婦這時發出尖叫想要從正門逃跑，另一名假裝電氣公司員工的劫匪，這時從正門進入將老太太控制住。

根據老婦的孫女斯凱勒（Skylar）說，劫匪將老太太的吉娃娃狗拽走，並掐住老太太的脖子，毆打她，導致她的嘴唇受傷。三名劫匪接著洗劫了整個房子，老太太一輩子的儲蓄和財務全被搶走了。

根據ABC獲得的監控，三名劫匪在得手後抱著東西畏手畏腳地離開。

如欲幫忙受害華裔老婦，可上此網站捐款:https://www.gofundme.com/f/help-my-grandma-recover-from-brutal-home-robbery。

假裝電氣公司的歹徒從前門進入。（ABC）
假裝電氣公司的歹徒從前門進入。（ABC）
28日上午，老太出門澆花。（ABC）
28日上午，老太出門澆花。（ABC）

儲蓄 移民 加州

上一則

美麗大方的七位玫瑰公主名單揭曉 視頻全錄

延伸閱讀

加州史托克頓5命案 恐為連環殺手

加州史托克頓5命案 恐為連環殺手
班森賀華人門外掃落葉 賊乘虛入室偷錢

班森賀華人門外掃落葉 賊乘虛入室偷錢
洛城新語／加州房東好難當

洛城新語／加州房東好難當
加州新法 非暴力前科紀錄可封

加州新法 非暴力前科紀錄可封
劫匪伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

劫匪伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊
洛縣持槍劫匪大白天伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

洛縣持槍劫匪大白天伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

熱門新聞

發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

2022-10-02 20:15
色魔尾隨，華女慘被按住性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

2022-10-02 21:58
華人用80萬的全現金買下羅蘭岡這幢獨立屋，並作為Airbnb出租。（圖：受訪者提供）

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

2022-10-03 11:27

超人氣

更多 >
詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光
世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵

世界晚報╱大膽色魔竟尾隨到家 華女慘被按住性侵
8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值