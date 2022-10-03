美麗大方的七位玫瑰公主名單揭曉 視頻全錄

七位玫瑰公主來自巴沙迪那地區的多所高中。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣玫瑰錦標組委會10月3日（周一）公佈2023年七位玫瑰公主芳名，她們將在第 134 屆玫瑰花車遊行 上一展芳容，2023的玫瑰皇后將從這七名皇家 宮廷成員中選出。

視頻來源：記者邵敏

七位玫瑰公主來自巴沙迪那地區的多所高中，分別是紅杉高中（Sequoyah High School）的 Adrian Crick、拉肯納達高中（La Canada High School）的 Uma Wittenberg、巴沙迪那高中（Pasadena High School）的 Michelle Cortez-Peralta、約翰馬歇爾基礎高中（John Marshall Fundamental High School）的 Zoe Denoncourt、Ogburn Online School的 Bella Ballard、亞凱迪亞高中的Sahanna Rajinikanthan，以及 Alverno Heights Academy的 Salia Baligh。

七位玫瑰公主從28位決賽選手中脫穎而出，成為皇家宮廷成員，她們每人獲得 7500 元的教育獎學金，並將擔任玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的大使，參加2023年玫瑰花車遊行、以及第 109 屆玫瑰碗足球比賽。

本屆玫瑰公主評審委員會，根據參賽者的演說能力、形像儀態、學業成績、社區服務和個性特點，經過三輪面試甄選確定28人決賽陣容，並最終選出七名玫瑰公主。之前進入決賽的三位華裔少女Kaitlyn Huang、Sydney Yee、Lyric Woo，雖然此次沒有入選玫瑰公主，但在分享參選經歷時表示同樣受益匪淺，收穫很多經驗和朋友，並稱整個選拔過程非常有趣。