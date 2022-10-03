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南加中華旗隊默默做愛心 無怨救助美國流浪老兵

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
中華旗隊與退伍美軍合影。（沈露茜提供）
中華旗隊與退伍美軍合影。（沈露茜提供）

許多美國軍人因在戰場上飽受壓力，退役後患上精神疾病選擇淪落街頭，需要靠民眾愛心物資救助度日。而在洛杉磯，成員擁有軍人背景的中華旗隊，默默的對這些退伍老兵伸出援手，定期做愛心。該隊總監沈露茜對旗隊做的善事，只謙虛的表示，希望能盡一份心，給他們短暫的溫暖。

中華旗隊的成員自2015年認識、接觸到美軍團體後，知道了他們每年不定期舉辦的愛心救助活動。當時在為期三天的活動中，成員們將流離失所的老兵帶到活動場地，給他們食物、衣服、眼鏡、並提供洗澡、牙醫服務，也為需要的人提供精神輔導。而中華旗隊與救助活動的緣分也是從這場活動開始，旗隊總監沈露茜表示，團隊當時只是受邀至開幕儀式，才意外接觸到這場活動。

在結緣的活動過後，救助活動成了中華旗隊每年的必做事項。旗隊更邀請以愛心聞名的慈濟參與，經過實際了解後，慈濟也開始定期參與。沈露茜回憶起第一年與慈濟共同參與的點滴說，記得在疫情期間，很多物資都受限，連慈濟都曾一度面有難色的表示只能捐贈一些毛毯。實際到場後發現慈濟還是集結人力，設法捐贈250條質料非常好的毛毯。今年在疫情漸緩後，更是捐贈一整車的生活物資，包含衣服、褲子、帽子、水杯、襪子等，讓現場的老兵及志工們喜極而泣。 

沈露茜也說起軍人間不分國界的情誼，除了中華旗隊定期參與愛心救助活動之外，不時也能在現場看到墨西哥人等其他相關的軍人團隊參與。在軍人的大小節日上，美軍團體與中華旗隊更是相互幫忙、支援、支持彼此的活動。像紀念七七活動時，美軍團體更是親自到場支持，了解文化。而在美國軍人節相關活動時，中華旗隊也兩肋插刀，並到場為其唱美國國歌和升旗。有一次更遠赴鳳凰城，共同慶祝當地榮光會開幕儀式。

談起美國退伍軍人的流浪問題，沈露茜認為，如果不是精神上或有適應環境的問題，就不會流落街頭。通常這些人在精神上曾受過一定衝擊，導致退役後，重新回歸社會就有適應問題。許多老兵們需要的是精神上的輔導，不是直接的金錢施捨。像美國政府其實也會給予老兵金錢、房屋救濟等支援，但老兵們卻不願接受，選擇流浪街頭。

作為中華旗隊總監，沈露茜談起自己的從軍經歷時表示，其父是軍醫出身，她在耳濡目染下，選擇報考國防醫學院，在畢業後選擇留在海軍服務。而團隊內的成員背景，也大多是軍校出身，如黃埔軍校，士官班等。或是認同中華民國，願意接受訓練的人。

也因此在開始做愛心活動時，也是衝著軍人間惺惺相惜的心態。同時也藉著這個機會做國民外交。但沈露茜也表示，團隊間也認為在這個年紀能為社會做點奉獻回饋，感到很知足。而成員間能有相同理念，願意把事情做好，也讓她感到十分開心。

慈濟協助發放救助物資。（沈露茜提供）
慈濟協助發放救助物資。（沈露茜提供）
慈濟籌集的愛心物資集滿一整車。（沈露茜提供）
慈濟籌集的愛心物資集滿一整車。（沈露茜提供）
慈濟成員與中華旗隊合影。（沈露茜提供）
慈濟成員與中華旗隊合影。（沈露茜提供）
愛心救助當日，無償幫老兵理髮。（沈露茜提供）
愛心救助當日，無償幫老兵理髮。（沈露茜提供）

疫情 中華民國 醫學

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