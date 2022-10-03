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影/南加寵物烘培店 毛孩子超精緻的下午茶不輸人類

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
琳瑯滿目的狗狗甜點。（記者朱敏梓／攝影）
琳瑯滿目的狗狗甜點。（記者朱敏梓／攝影）

寵物主們一定遇到過這樣的情形，當你在品嚐美味的蛋糕和冰淇淋時，毛孩子總是一臉哀怨地看著你，因此狗狗過生日時，寵物主們也總是想給它們買一個專屬的寵物蛋糕，但是卻找不到去處。南加有這樣一家寵物烘培店Dog Bakery，裡面的甜點新鮮製作，專為寵物訂製，看起來十分精緻。

視頻來源：記者朱敏梓

一走進Dog Bakery店中，一整櫃的甜點立馬吸引住眼球，這些點心外型精緻，看起來和人類的點心外表無異。有巧克力蛋糕，胡蘿蔔蛋糕，奶油蛋糕，還有五顏六色可愛的小餅乾，粉色的甜甜圈，以及各種口味的貝果。當然這些巧克力和漢堡並不是真正由巧克力以及漢堡製成，據店員介紹，所有食材都採用狗狗專用食物，天然無添加，只是看起來外形非常相似。例如粉色椰子蛋糕，就是採用甜菜汁將椰子染成粉紅色，巧克力顏色則是用角豆製作而成。

店內不僅有各式甜品，還可以為愛寵訂製一款健康美味的生日蛋糕，寵物主們可以選擇不同款式，有愛心型，骨頭形狀以及圓形可選，寵物主可以在蛋糕上DIY刻字，寫上自己寵物的名字，為他們打造一款獨一無二的蛋糕。蛋糕有四種口味：分別是巧克力（角豆）、白椰子、粉椰子以及花生口味。每一款蛋糕都須提前預訂，新鮮製作，保證口感和美味，蛋糕起價為29.99元。店內還配有生日帽、蠟燭等各種生日用品，一應俱全。

至於狗狗甜點，可以在櫃檯中任選六樣甜點，一盒為16.99元。這個價格相較於一般的狗狗零食來說較貴，但是偶爾獎勵狗狗精緻的小甜點下午茶，也是一種儀式感的體現。

Dog Bakery在全美許多城市都有店舖，民眾也可以在網上選購，寄送到家。Dog Bakery在南加共有四家，分別位於巴沙迪那市（Pasadena)、Mar Vista、The Grove以及長堤市（Long Beach)。

寵物經濟發展強勁，根據美國寵物用品協會公佈，2021年該行業銷售額達到1236億元，比2020年增長13.6%，創歷史最高水平。其中500 億元來自寵物食品和零食，支出最高的類別增長了 13.6%。 此外，寵物食品的「人性化」，即主人為他們的寵物尋找更多人性化的食物，繼續推動寵物市場的創新和銷售增長，寵物食品的「高端化」成為行業發展趨勢。

寵物主人可以為狗狗訂製獨一無二的生日蛋糕。（記者朱敏梓／攝影）
寵物主人可以為狗狗訂製獨一無二的生日蛋糕。（記者朱敏梓／攝影）
外表足以「以假亂真」的漢堡。（記者朱敏梓／攝影）
外表足以「以假亂真」的漢堡。（記者朱敏梓／攝影）
六種甜點任意搭配，共16.99元。（記者朱敏梓／攝影）
六種甜點任意搭配，共16.99元。（記者朱敏梓／攝影）

南加 長堤

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