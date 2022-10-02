詐騙者是如何透過 Zelle 瞬間將男子的銀行帳戶清光

詐騙者透過 Zelle 瞬間將男子的銀行賬戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

ABC7電視台報導，一名男子在電視節目「早安美國」（Good Morning America） 上分享故事，他的銀行帳戶在收到一條似乎是來自他銀行的短信後，被提領光光。

邁爾斯( Marcas Miles)告訴「早安美國」說， 我完全措手不及，但我覺得我還不如走出我的前門，把我所有的錢都給了我看到的第一個人。他提及他收到的文字簡訊很簡單:你是否試著將 500 元透過 Zelle 轉帳？

Zelle 是一種嵌入在銀行應用程序中的移動支付轉帳戶服務，可讓消費者在銀行帳戶之間直接向他人匯款。

然而，邁爾斯回覆說他沒有試圖匯款，並表示他想與他認為是他銀行的人交談。「我被說服了，因為他一直在說，看起來有人正在從德州 的 IP 地址訪問我的銀行帳戶」，邁爾斯回憶起上當的往事，前後不過16 分鐘的操縱，「那人真的是做得太天衣無縫了」。

電話交談後不久，邁爾斯收到一條短信，用意在確認他的用戶名和登錄信息。他說，因為他收到一條短信，於是把它發回去。過了一會兒，他說「我的帳戶就完全是空的」。

隨著 Zelle 騙局變得越來越頻繁，邁爾斯的故事是來自全國各地的眾多受騙者的故事之一。立法者現在正在努力使這些匯款更安全。

全國消費者聯盟執行董事薩莉格林伯格（Sally Greenberg）說，國會正在考慮一項提案草案，以確保被誘騙的消費者得到保護，並讓銀行業或他們使用的任何平台彌補受害者的錢。

Zelle 則在自己的 TikTok 上發帖提醒客戶，和公司合作的銀行永遠不會要求提供個人信息，因為他們已經擁有了這些信息。

要了解更多信息，可訪問 Zelle 關於欺詐和詐騙 的網頁https://www.zellepay.com/financial-education/pay-it-safe/understanding-fraud-scams。