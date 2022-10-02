南加僑界在橙縣盛大舉行雙十國慶升旗典禮

橙縣慶祝中華民國111年雙十國慶升旗典禮在爾灣市盛大舉行。（記者蕭迪玉攝影）

南加州橙縣 僑界300餘人，10月2日上午在爾灣市舉行慶祝雙十國慶升旗典禮，先由胡安瀅領唱美國國歌，再由台大校友合唱團以四部和聲領唱中華民國國歌，兩面巨幅國旗在莊嚴的樂聲中冉冉升起，場面盛大感人，表現出海外僑胞對民主、自由熱情的支持。

由南加 州台大校友會、中華旗隊、南加州成大校友會、南加州政大校友會，及橙縣急難救助協會聯合主辦的第八屆橙縣慶祝中華民國111年雙十國慶升旗典禮，今年在爾灣市政府旁的Bill Barber公園舉行，應邀出席的貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、橙縣華僑文化服務中心主任蕭蓓如、僑務委員張德芝、張珮鑾、趙韻梅、于仁豪、中華會館主席鄺松齡、南加州台大校友會會長王雅瑩、爾灣市副市長郭正明及市議員金太美等人。

升旗典禮由張竹平擔任司儀，陳美雲、沈露茜高歌《藍天白雲》中揭開序曲，南加州台大校友會舞龍隊的金色祥龍，在振奮人心的鑼鼓聲中翩然進場。北一女校友會儀旗隊以整齊有力的步伐表演《雷霆萬鈞》後，參加升旗典禮的各社團先後繞場就位，包括成大校友會、政大校友會、橙縣僑界急難助協會、南加州台灣同鄉聯誼會、爾灣銀髮族口琴樂團、橙縣獅子會、台大校友會、台大校友合唱團、建中校友會、新希望華人互助協會、北美華人會計師協會、爾灣松柏會合唱團、洛杉磯榮光聯誼會、南海岸太極拳友會、美國加州客家聯誼會、中山女高校友會、北一女校友樂活運動班、南加土風舞社、海外青年文化大使協會（FASCA）及中華旗隊。