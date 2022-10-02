南加賊好猖狂 鐵門公寓不放過 華女車四輪全被盜

李女士的車子輪胎在阿罕布拉市某公寓車庫被卸走。（李女士提供）

李女士住在洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的一棟公寓，阿市為南加州華人聚居城市之一。9月初的一天下午，李女士到地下車庫準備開車時，竟發現車子的四個輪胎不翼而飛，而她住的公寓是鐵門車庫，平日只有鑰匙才可以進出。李女士說，在這裡住了七年，第一次遇到這種事，令她很震驚。

李女士的車是本田 雅閣（Honda Accord），四個輪胎全部被卸下偷走，車子底下的中間位置墊著幾塊磚頭，將車撐起來，讓她又驚又氣。

李女士表示，車子應該是那天上午到下午6時之間被偷的，盜賊是在大白天行竊。她住的公寓車庫有鐵門，有保安，有監控，這樣的情況都能將輪胎盜走，真的是膽大包天，她也感嘆盜賊技術的嫻熟。

李女士當即報了警，警察 瞭解情況後，給了她案件號，讓她找保險 公司賠付。她說，感覺警察就是例行公事，抓住罪犯的可能性很小。提及車子已經拿去修了，會報保險，但她還要付部分的自付額。同時還未與公寓管理方溝通過，是否公寓會支付這部分費用。

不過李女士的房東與公寓管理方的溝通結果是，公寓不會負責。李女士提醒民眾，在租房時一定要看好租房協議中的條款，遇到類似盜竊事件，是否公寓管理方會負責。不過多數租房協議中，公寓管理方都會將免責協議放在其中。

除了阿罕布拉市，鄰近的聖蓋博市近來也有不少這類盜竊案發生。事發地一般是在酒店停車場、購物中心地下停車場這類密閉，少有行人的地方。如果在酒店和公寓停車場發生這種事，管理方是否要負責？

律師鄭博仁指出，偷盜輪胎屬於刑事案件，但是若是前述的情況，公寓管理方是否需要負責，是很複雜的事。一般情況下，若受害人堅持要公寓負責，公寓一般會與受害人達成和解，很少鬧到法庭。並且公寓、酒店都會對這類案件投下保險，他鼓勵受害人積極向公寓、酒店維權。

有民眾可能會問，為何小偷不偷其他更高檔汽車的輪胎，反而「偏愛」本田這類汽車？業內人士透露，本田雅閣車在美國的保有量大，這種車型的輪胎自然有很大的需求量。被盜的輪胎放在二手市場轉賣，非常暢銷。

專家指出，想要避免車輪胎被盜，有幾種簡單的辦法。一是將車子盡量停在燈光好，人流量大的地方。二是買輪胎鎖（Lug nut locks），四個輪胎鎖一般在100元左右，可以自行安裝或請專業人士操作。三是將車子停在靠近路崖（curb）的地方，這樣小偷想要盜竊輪胎很困難，因為有路崖擋著。還有一種方法是買報警器，有一種報警器可以在輪胎被盜時發出聲響，嚇走盜賊。