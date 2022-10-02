我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

69歲曾志偉激吻26歲小模 親上火線回應「只是禮貌」

印尼足球賽怎會釀125死？分析曝深層原因

亞裔男在洛市遇搶打鬥時被刺死 2嫌為未成年男女

記者邵敏／洛杉磯即時報導
亞裔男子遭遇搶劫未遂被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人。（FOX）
亞裔男子遭遇搶劫未遂被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人。（FOX）

一名50多歲的亞裔男子10月1日（周六）下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。相關報導指出，被害人遭遇搶劫未遂後被刺死，嫌犯是兩名17歲的未成年人，目前已被拘留。

據洛杉磯市警察局（ Los Angeles Police Department）稱，案發時間是1日下午 1 時 15 分左右，地點位於洛市中心奧林匹克大道（Olympic Boulevard）和華爾街 （Wall Street）的交匯處，靠近時尚區（Fashion District）。

警方最初接到報案稱，該地區發生槍擊事件，但到達現場後卻發現一名男子昏迷在地，身上有多處刺傷。醫護人員趕到現場，宣布該男子已經死亡。警方稱，受害者被確認為一名 50 多歲的亞裔男子。

根據Fox電視台的報導，案發時兩名 17 歲的嫌疑人，一個男孩和一個女孩靠近被害人，並試圖搶劫他，一場打鬥隨之而來。就在那時，其中一名嫌疑人拿出一把刀多次刺傷被害人。案發後，兩名嫌疑人在警察到達之前逃離現場。

據悉，目前這兩名 17 歲的未成年人都已被拘留，任何有關案件信息的人，可撥打 1-877-527-3247 聯繫 LAPD Tip Line，或可以在 lacrimestoppers.org 提交匿名提示。

50多歲的亞裔男子10月1日下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。(KTLA5)
50多歲的亞裔男子10月1日下午，在洛杉磯市中心被多次刺傷後死亡。(KTLA5)

警察 亞裔 洛杉磯

上一則

華人圈瘋日式麵包 代購暴利 有人認加價合理

延伸閱讀

華裔導演林詣彬洛市康斗賣550萬 創藝術區住宅成交紀錄

華裔導演林詣彬洛市康斗賣550萬 創藝術區住宅成交紀錄
洛市體育教練被控性侵至少10名女學生

洛市體育教練被控性侵至少10名女學生
洛市男子29日清晨遛三隻狗時遭酒駕撞死

洛市男子29日清晨遛三隻狗時遭酒駕撞死
知名饒舌歌手在洛市餐廳被殺案 警方已鎖定嫌犯

知名饒舌歌手在洛市餐廳被殺案 警方已鎖定嫌犯
洛市女開車被槍殺

洛市女開車被槍殺
洛市女子遭槍殺 所駕車輛因此撞上消防栓 車內尚有乘客

洛市女子遭槍殺 所駕車輛因此撞上消防栓 車內尚有乘客

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44
記者以4.99元購得的一包食物，包括一個三明治和兩個小麵包。（記者陳開／攝影）

抗通膨新招 原價15元 「剩飯」盲盒5元有找

2022-09-26 02:20

超人氣

更多 >
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」