伍夫人花園餐廳創辦人伍鄭鏡宇仙逝 享期頤高壽106

伍夫人花園創辦人伍鄭鏡宇過世享年106歲。(聖塔蒙尼卡歷史博物館Santa Monica History Museum臉書）

洛杉磯 時報報導，曾招待過包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra)等好萊塢 知名影星，洛杉磯西區著名餐廳伍夫人花園（Madame Wu's Garden）創辦人伍鄭鏡宇（Sylvia Cheng，人稱Madame Wu）於9月29日過世，享年106歲。

幾十年來，位於聖塔蒙尼卡的伍夫人花園一直是好萊塢明星等許多名人鍾愛的中式餐廳，裏面有著玉石和玫瑰石英雕像，噴泉池裡是優雅的錦鯉。

在那個以左宗棠雞為正宗中餐的時代，該店的菜單顯得前衛許多，而伍夫人總是穿梭在桌與桌間，或與廚師一起，有時拿起電話接聽外賣。

全盛時期，伍夫人的花園是Wilshire大道上一座熱鬧非凡的燈塔，裏面可說眾星雲集。

在某個特定夜晚，法蘭克辛納屈和新娘法羅（Mia Farrow）會來此享用一盤吳家牛肉、洋蔥和蠔油炒的牛排。摩納哥格蕾絲王妃（Princess Grace）則對北京烤鴨讚不絕口。

在這個可容納300人的餐廳內，伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）曾在靈慾春宵（Who's Afraid of Virginia Woolf）電影首映會後出現。勞勃瑞福（Robert Redford）總要求坐在55號座位，那是個隱蔽的角落。班尼夫婦（Mary and Jack Benny）曾在那慶祝結婚46週年。

隨著城市口味變化，吳夫人於1998年結束餐廳，希望有更多時間陪伴孫子孫女，但後來她後悔這個決定，遂於當時新開一家伍夫人的亞洲小館與壽司（Madame Wu's Asian Bistro & Sushi）。儘管該餐廳很快就結束，但這些貴客們，對吳夫人的感情仍在。2014年，她的老客人們替她舉辦百歲生日宴，當時賓客雲集。

1915年出生於上海的Sylvia鄭家境富裕，由祖父養大成人，祖父擁有一家百貨公司與一家銀行。從小看著家裡佣人準備飯菜，培養她的烹飪興趣。

二戰爆發前，全家先後遷往上海和香港，當時一位朋友給她一張前往紐約的遠洋輪船單程票，她花了40天來到紐約。在哥倫比亞大學完成教育學位時，她遇到剛從麻省理工學院畢業的化學家伍競仁（King Yan Wu），兩人結婚，有三名孩子，之後全家搬到洛杉磯。伍競仁2011年過世，兩人結婚67年。

伍鄭鏡宇的兒子伍浩平(George Wu)，2007年由時任美國總統布希提名出任加州 中區聯邦法院法官，並得到聯邦參議院確認，目前仍在審案。