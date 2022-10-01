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最新調查：加州年輕人四分之三焦慮超過半數抑鬱

洛杉磯訊
加州年輕人有越來越憂鬱的趨勢。（unsplash截圖）
加州年輕人有越來越憂鬱的趨勢。（unsplash截圖）

近期一項由加州基金會委託（California Endowment）調查結果顯示，有超過四分之三的加州年輕人有焦慮問題、超過一半以上的有抑鬱困擾、其中31% 有自殺念頭，16% 的人有自殘習慣。專家表示，這些數字恰好反映出年輕人心理健康狀況惡化的長期趨勢，而新冠疫情更將其加劇。 

這項委託調查共採訪了800名18歲至24歲的加州年輕人。調查期間，專家從中發現，近一半有心理健康問題的人都表示負擔不起診治費用。聖地牙哥拉迪兒童醫院（Rady Children’s Hospital-San Diego）兒童和青少年精神病學代理主任（interim director of child and adolescent psychiatry ）麥克斯韋爾（Benjamin Maxwell） 對此結果表示非常擔憂，調查也間接體現社會對心理疾病長年不重視的結果。

委託調查中也發現，年輕一代普遍面臨的各式挑戰。有86%表示住房成本的負擔性極具挑戰，超過四分之三的人對讀大學的成本效益、找高薪工作、流浪、吸毒和酗酒，以及健保實際可用性等問題也抱持相同看法。而受訪者在被要求選用一組詞彙來描述對未來的看法時，答案皆以不確定性和擔憂為主，其中超過82%受訪者更對維持心理健康抱持著極具挑戰態度。

費爾班克（Fairbank, Maslin ）研究公司的民意測驗專家梅斯（ David Metz）表示，如果將相同測試給予年長者回答，相信答案截然不同，間接說明了年輕人普遍感受的負擔。

另有不具名的受訪者表示，在疫情來襲後，所需承受的封閉、孤獨使心理健康問題更加嚴重。

一名於聖地牙哥社區大學就讀的18歲受訪者表示，疫情封城期間的孤獨讓她極度焦慮。對生活曾一度失去動力，在家上課期間，因長期封閉，她很難將精力集中在上課或是自我進修上，一度將大量時間瀏覽抖音視頻。因此在校園再度開放後，與人交際和上課都讓她倍感焦慮。而壓力影響了她的健康，不但時常嘔吐、體重莫名下降。但她說，重返大學後，症狀開始減緩，她也在努力康復中，並希望校方能為經歷同樣症狀的年輕人提供相關服務。例如，聘用經國家認證的治療師與學生好好洽談，而不是輔導員協調。 

索諾瑪州立大學（Sonoma State University）的22 歲學生布蘭斯菲爾德（Terra Bransfield）表示，她常年在身體形象及飲食失調之間鬥爭，但同時她也感到幸運，有個支持她的家庭和朋友圈。在與他們談論自身心理問題時，絲毫不會感到不自在。

麥克斯韋爾表示，雖然調查結果不盡人意，但他相信對未來抱持正面態度，情況就會逐漸好轉。院內目前已研究出不錯的治療方式，也經過數次實驗確認。只要民眾願意接受治療，一切都會好轉的。 「加州正朝著改善心靈健康為目標的方向積極前進。並為此撥出47億元預算。」

州長紐森（Gavin Newsom ）也曾公開表示，加州將重視並改善心理健康資源，並列出一系列改革措施，包括讓校園內更容易提供治療、創建虛擬平台，幫助評估兒童、制定自殺預防計劃，以及預計新聘1萬名校園心理健康諮詢師。

心理健康 加州 疫情

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