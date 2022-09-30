「秦振國」變「艾力克斯陳」 候選人狀告選務局

在選票開印的前一天，秦振國才被選務局通知，自己一直使用的官方中文名字被改成音譯。（記者楊青/攝影）

「秦振國」的中文名字被改成了「艾力克斯陳」，38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國將洛杉磯 縣選務局和加州 州務卿辦公廳告上法庭。

核桃市兩任市長、現任市議員秦振國，英文官方登記名字「Eric Ching」，中文官方登記名字「秦振國」，但在今年11月期中選舉的選票上，未經本人核實，「秦振國」卻被改成了拼音音譯「艾力克斯陳」。

秦振國表示，他的競選辦公室上周二接到洛杉磯縣選務局來電，通知他的中文名字會改成加州州政府選的另一個拼音法，今年11月的中文選票上不使用「秦振國」，而是另一個中文名字。

「我非常納悶」，秦振國說，在今年6月初選中的所有官方用名，都是之前一直沿用的英中文名字，初選選票中沒有出現錯誤，數月來一直跟選務局和州務卿卿辦公廳再三確認，確保自己的英文和中文名字正確出現在選票上，而且選務局之前也説過，只要是候選人之前正式填寫的名字，只要沒有特別提出修改，都會繼續沿用。但萬沒想到在選票開印的前一天，才得知這個大烏龍。

秦振國表示，得知這個完全出乎意料的狀況時，選票已即將要開印。他和團隊馬上與洛杉磯縣、橙縣和加州州府聯絡溝通，但各級政府反應非常緩慢。兩天後，秦振國被迫向洛杉磯法院提出緊急訴狀，但法庭周五和周末均不上班，案子一直拖到星期天，他才接到加州總檢察長辦公室打來電話說願意和解，在法官簽字認定後，雙方達成和解。

秦振國表示，加州政府沒有法理依據，未經當事人核實同意，根據自己的想法給公民一個「官方名字」印在選票上，加州政府更沒有任何理由自作主張，改變公民一生使用的名字。他說，在過去十年半的民選公職中，自己一直使用同樣一個名字，而且早在公文上正式使用。

不過加州州府與秦振國的和解帶有部分條件，原告須承擔訴訟費用。秦振國表示，為爭取時間趕上選票印刷，他和團隊接受了這些條件。他表示，張冠李戴的錯誤名字出現在選票上，不僅是對競選人的傷害，也是對廣大選民利益的傷害。他同時提醒未來有意參選公職的人們，應對類似情形，尤其是面對資源豐碩且財大氣粗的政府機構，一定要未雨綢繆。

秦振國表示，11月選舉的雙語選票將應選民的要求發放，華人如果要求中文選票，將會收到中文選票；要求英文的則將收到英文選票。秦振國參選的38區，以及數萬選民將可收到中文選票。

秦振國競選活動數月來馬不停蹄，並獲得社區大力支持，包括以前對政治不熱心的民眾，都非常關注本次選舉，而且結成了多族裔大聯盟。他表示，民眾對公共安全、教育、經濟尤其關心，大多數選民希望改變通貨膨脹、物價飛漲、大批囚犯提前釋放、無證移民大量湧入和毒品泛濫的現況。