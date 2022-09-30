「秦振國」變「艾力克斯陳」 候選人狀告選務局
「秦振國」的中文名字被改成了「艾力克斯陳」，38區聯邦眾議員共和黨籍候選人秦振國將洛杉磯縣選務局和加州州務卿辦公廳告上法庭。
核桃市兩任市長、現任市議員秦振國，英文官方登記名字「Eric Ching」，中文官方登記名字「秦振國」，但在今年11月期中選舉的選票上，未經本人核實，「秦振國」卻被改成了拼音音譯「艾力克斯陳」。
秦振國表示，他的競選辦公室上周二接到洛杉磯縣選務局來電，通知他的中文名字會改成加州州政府選的另一個拼音法，今年11月的中文選票上不使用「秦振國」，而是另一個中文名字。
「我非常納悶」，秦振國說，在今年6月初選中的所有官方用名，都是之前一直沿用的英中文名字，初選選票中沒有出現錯誤，數月來一直跟選務局和州務卿卿辦公廳再三確認，確保自己的英文和中文名字正確出現在選票上，而且選務局之前也説過，只要是候選人之前正式填寫的名字，只要沒有特別提出修改，都會繼續沿用。但萬沒想到在選票開印的前一天，才得知這個大烏龍。
秦振國表示，得知這個完全出乎意料的狀況時，選票已即將要開印。他和團隊馬上與洛杉磯縣、橙縣和加州州府聯絡溝通，但各級政府反應非常緩慢。兩天後，秦振國被迫向洛杉磯法院提出緊急訴狀，但法庭周五和周末均不上班，案子一直拖到星期天，他才接到加州總檢察長辦公室打來電話說願意和解，在法官簽字認定後，雙方達成和解。
秦振國表示，加州政府沒有法理依據，未經當事人核實同意，根據自己的想法給公民一個「官方名字」印在選票上，加州政府更沒有任何理由自作主張，改變公民一生使用的名字。他說，在過去十年半的民選公職中，自己一直使用同樣一個名字，而且早在公文上正式使用。
不過加州州府與秦振國的和解帶有部分條件，原告須承擔訴訟費用。秦振國表示，為爭取時間趕上選票印刷，他和團隊接受了這些條件。他表示，張冠李戴的錯誤名字出現在選票上，不僅是對競選人的傷害，也是對廣大選民利益的傷害。他同時提醒未來有意參選公職的人們，應對類似情形，尤其是面對資源豐碩且財大氣粗的政府機構，一定要未雨綢繆。
秦振國表示，11月選舉的雙語選票將應選民的要求發放，華人如果要求中文選票，將會收到中文選票；要求英文的則將收到英文選票。秦振國參選的38區，以及數萬選民將可收到中文選票。
秦振國競選活動數月來馬不停蹄，並獲得社區大力支持，包括以前對政治不熱心的民眾，都非常關注本次選舉，而且結成了多族裔大聯盟。他表示，民眾對公共安全、教育、經濟尤其關心，大多數選民希望改變通貨膨脹、物價飛漲、大批囚犯提前釋放、無證移民大量湧入和毒品泛濫的現況。
登記選民將會在10月第二周陸續收到選票，並可以提前投票，但秦振國的團隊建議最好在11月8日當天親自到投票所投票，減少中間環節，也減少被作假和遺失的可能性，確定自己的選票得到了計算。
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