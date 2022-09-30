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加州新法2025年因家事生病請假可獲90%工資

記者楊青/即時報導
紐森本周簽署一項法案，增加使用帶薪家庭假的低收入勞工休假薪資比例，請病假勞工的待遇也將向上調整。計劃擬從2025年1月1日開始實施，最高八周帶薪家庭假期間可獲90%工資。（記者楊青/攝影）
紐森本周簽署一項法案，增加使用帶薪家庭假的低收入勞工休假薪資比例，請病假勞工的待遇也將向上調整。計劃擬從2025年1月1日開始實施，最高八周帶薪家庭假期間可獲90%工資。（記者楊青/攝影）

加州州長州紐森本周簽署一項法案，增加使用帶薪家事假的低收入勞工休假薪資比例，勞工請病假的待遇也將向上調整。計劃擬從2025年1月1日開始實施，加州每年將因此增加30億至40億美元的新福利，同時不再對工資稅設置上限。

從2025年開始，加州規定公司和企業要為新生兒的父母和需要請假照顧重病家庭成員或自己的人支付90%的工資。由洛杉磯地區民主黨參議員María Elena Durazo並獲紐森簽署通過的951法案，還確保從2023年1月1日起請該兩類假的勞工休假期間的所得，從其工資原來的55%，提升到60%至70%之間。

紐森在一份聲明中表示，當工人獲得照顧自己和親人所需的支持時，加州家庭會變得更強大。 加州在20年前創建了全國第一個帶薪家事假計劃，新法規可確保更多的低薪工人，享受他們假期的同時還能養家糊口。

加州員工殘疾保險自動支付資助計劃（California workers automatically pay into the employee-funded State Disability Insurance program），其中包括帶薪家事假。然而，許多員工要麼不知道這些福利，要么擔心因請假而減薪。根據加州預算和政策中心的數據，到2020年，高收入者使用帶薪家庭假計劃的可能性是最低工資等級工人的四倍。

按照這種思路，加州該項新法將為低收入工人提供90%的休假工資，其他人休假期間將獲得70%的工資。

加州殘疾保險計劃創建於1946年，旨在為因懷孕或與工作無關的疾病和受傷而無法工作的員工提供部分工資替代福利。2004年，加州擴大了該計劃，成為美國第一個實施帶薪家庭假計劃的州。

2020年，加州將符合帶薪家事假的時間從六周增加到八周，其間的獲薪比例從原來的55%提高到60%到70%。該法規本擬在2023年元旦結束。但AB 951通過後，舊法將繼續使用。

根據新法律，加州將不再對工資稅繳款設置上限，這意味著高收入者將向該系統支付更多費用。

加州 低收入 紐森

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