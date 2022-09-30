國際佛光會「智慧與創新」首辦萬人元宇宙會議
為期8天的「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事會線上會議」將於美西時間10月1日下午6點舉辦開幕典禮，會議首次以「元宇宙會議」方式召開，屆時來自全球五大洲1萬1000多位佛光人透過VFairs平台3D立體動畫的方式，見證全球佛光人透過文化、教育、慈善、宗教等各方面活動的輝煌成果。
1992年5月16日十方因緣成就下，星雲大師在美國洛杉磯音樂中心成立「國際佛光會世界總會」，30年後會議主會場回到西來寺，意義特殊。為呼應大會主題「智慧與創新」，承辦單位北美洲各佛光協會與全球知名的Vfairs網路軟體公司合作，將西來寺的實體場景及人物以3D立體動畫的方式呈現，讓全世界所有佛光人因為疫情之故不能親臨現場，但也能透過視覺感官身歷其境。
美西副秘書長慧東法師表示，國際佛光會世界總會會長心保和尚在開幕式中，將以「智慧與創新」發表專題演說。同時，大會特別設計「佛法滿人間」、「三好微電影展」、「人間音緣響宴」、「佛光會聯合國活動」、「佛光特展」、「佛光之美攝影展」、「信仰與傳承」七大不同主題的展覽廳。
在美西時間10月2日至7日，每天都由全球五大洲的其中一洲負責，針對生活中不同的話題，進行「圓桌討論」，總共有145桌，分中文、粵語、法文、日文、西文和葡文等八種語言進行。「每日首播」線上專題，全球佛光人互相交流，分享佛法生活化的經驗。會中並舉辦「話說佛光會論壇」，邀請30年來陪著國際佛光會一起走過的重要幹部，話說佛光會、見證佛光會，也祝福佛光會在未來更發揮淨化人心的作用。
會議期間虛擬會議室隨時開放，全球佛光人可根據自己的時間上線觀看。大會並設立「佛光歡樂排行榜」，透過問答遊戲、尋寶遊戲等累積點數，每日點數最高的前250名，都可獲得禮品券。此外，每日還有現場抽獎，獎品包括Ipad、Iphone等。每天都上線登入大會平台的佛光人，不僅可以拿到電子「全勤獎」，還有機會在閉幕典禮中抽獎，得到星雲大師的真跡墨寶一幅，獎品豐富，驚喜無限。
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