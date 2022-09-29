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洛市體育教練被控性侵至少10名女學生

洛杉磯訊
遭逮捕嫌犯特納。（LAPD截圖）
遭逮捕嫌犯特納。（LAPD截圖）

洛杉磯市一名運動教練因涉嫌性侵超過十名少女遭警方逮捕，據刑事訴狀，嫌犯被指控18 項強姦、性毆打、強姦昏迷者、強制口交等罪名。

據9月27日公佈的刑事訴狀，嫌犯為64 歲的特納 (Richard Alexander Turner) ，被指控犯有 18 項強姦、性毆打、對昏迷者性侵，以及在 2017至2022年間強迫指導女學生口交等罪名。

洛市警局發言人布拉徹（Jeff Bratcher）表示，特納遭捕前，曾在范奈斯高中（Van Nuys High School）和伯明翰社區特許高中（ Birmingham Community Charter High School）擔任運動教練，因26日涉嫌不恰當撫摸學生遭捕。

警局少年部門得知此事後，向公眾公佈特納的名字，希望受害者能挺身而出。而在不到一週時間內，就有九名學生聯繫警方，指控特納濫用職權至少五年時間。

根據數據顯示，所有受害者年齡都在 15 到 17 歲之間，有些襲擊事件發生在校外。而所有受害者均表示，都是在接受運動損傷治療遭到襲擊。

布拉徹更透露，一名范奈斯高中學生曾在 2017 年向警方通報，但因缺乏證據，檢察官拒絕檢控。

伯明翰社區特許高中在特納被捕後發表聲明，稱其行為應受強烈譴責。並表示，校方向受此影響的學生及家屬表示最深切的同情。校方一直以來的重點，都是為學生提供安全的學習環境，以及任何成功所需要的學術和發展支持。

據法庭記錄顯示，目前特納的罪名都來自於十名受害女性的指控。除了四起導致刑事指控的襲擊事件外，其他襲擊事件都集中發生在今年 5 至 9 月之間。

性侵 洛杉磯 檢察官

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