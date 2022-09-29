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南加兩城市名列財富雜誌全美最適合居住25個城市榜

編譯組／即時報導
托斯汀是財富雜誌評選全美25個最適合家庭居住城市之一。(city of Tustin官網）
托斯汀是財富雜誌評選全美25個最適合家庭居住城市之一。(city of Tustin官網）

KTLA電視台報導，「財富」（Fortune）雜誌公布最新「全美25個最適合家庭居住的城市」排行榜，橙縣托斯汀（Tustin）名列第12名；聖地牙哥縣北邊的城市San Marcos，名列榜上第20名。這兩個城市為加州「唯二」上榜的城市。 

「財富」雜誌稱，托斯汀位於橙縣中心，替居民提供一系列出色的工作、學校和娛樂，也提供世界一流的購物和餐飲選擇。該城市也擁有平衡的歷史建築和現代發展。

此外，托斯汀的地理位置，可輕鬆前往洛杉磯、海岸線和聖蓋博山脈等。

這項研究分析全美約2000個城鎮和多達12萬5000多筆、五個類別的數據，包括教育、年長者資源、一般健康、財務狀況和宜居性等。

研究人員特別關注「三明治」一代需求，他們承擔撫養孩子與照顧父母的責任。「財富」估計，目前有45%美國人屬於這類人。

為確保這些地點是居民有能力購屋的城市，「財富」取消房屋銷售價格為該州中位數兩倍，或全美中位數2.75倍的城市。

城市多樣性也被優先考慮。該研究排除任何「超過90%人口為白人、非西裔的城市。」

每個州最多選擇兩個城市，每個縣／都會區最多選擇一城市。

除托斯汀外，前五名分別為密西根州安納堡（Ann Arbor）、德州威利（Wylie）、堪薩斯州奧拉西（Olathe）、俄亥俄州梅森（Mason）和北卡羅萊納州莫里斯維爾（Morrisville）。

San Marcos市的伍德蘭公園池塘（Woodland Park Pond）。...
San Marcos市的伍德蘭公園池塘（Woodland Park Pond）。（San Marcos市府臉書）

橙縣 俄亥俄州 加州

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