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華美博物館頒發7個歷史締造者獎 均深遠影響華裔社區

記者金維多/洛杉磯即時報導
獲獎者與民選官員及博物館董事大合照。（記者金維多/攝影）
獲獎者與民選官員及博物館董事大合照。（記者金維多/攝影）

華美博物館9月28日（周三）晚於洛杉磯市朋那凡丘酒店（Westin Bonaventure Hotel）隆重表彰具傑出成就的個人及機構菁英。來自各界逾600嘉賓參加「第26屆歷史締造者頒獎典禮」盛會，主辦單位共頒發七個歷史締造者獎項，。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘（Dr. Gay Yuen）博士表示：「今年大會主題『我們的聲音，我們的歷史』反映了我們需要加強團結的呼聲，因為我們要在過去的教訓基礎上，讓子孫後代銘記。我們很高興再次與各界朋友及支持者見面相聚，重新致力推崇我們的使命。本年度各獲獎者，通過他們的工作與義工服務，充分體現繼續推動我們社區前進的價值觀。」

阮桂銘還宣布了本年度歷史締造者獲獎人。包括羅省同源會(C.A.C.A.)榮獲民權領袖獎，國泰銀行(Cathay Bank)榮獲劉成威法官遠見獎，李漪蓮博士(Erika Lee)榮獲公義先鋒卓越獎，李素珠(Marjorie Lee)榮獲歷史文物衛士卓越獎，林書豪(Jeremy Lin)榮獲國際影響卓越獎，劉詠嫦(Felicia Lowe)榮獲社會轉型卓越獎，馬樹榮(Derek S.W. Ma)和馬劉愛瓊(Daisy Ma)伉儷榮獲呂國芳博士終生成就獎，司徒錦鴻(Al Soo Hoo)榮獲2022年會長卓越貢獻獎。

本屆頒獎典禮由McCourt冠名贊助。McCourt是一家私人家族公司，致力於通過房地產、體育、技術、媒體、金融與社會影響力來建設美好的明天。McCourt 總裁Jordan Lang表示：「在我們的創業史上，一直致力為社區帶來積極的影響。」「我們很自豪地贊助今年的活動，以幫助及支持華美博物館推動的教育使命，並鼓勵博物館繼續研究及分享美國華人的豐富歷史與成就。」

晚會名譽共同主席郭民生(Munson Kwok)與鄭舒蘭(Suellen Cheng)伉儷，在博物館創館及發展過程中扮演著關鍵角色。頒獎典禮共同主席為林奕君 (Jenny Lin)、羅穎菡 (Steph Lo-Pelletier)。

博物館 林書豪 洛杉磯

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