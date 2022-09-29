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Yelp評選全美最佳咖啡廳 南加多家上榜

編譯組／即時報導
位於康普頓（Compton）的Patria Coffee Roasters，被Yelp評選為全美最佳咖啡廳第六名。（IG官網）
位於康普頓（Compton）的Patria Coffee Roasters，被Yelp評選為全美最佳咖啡廳第六名。（IG官網）

NBC電視台報導，29日是全國咖啡日（National Coffee Day），民眾或許可去Yelp本月早些時候評選出全美最佳咖啡店「朝聖」一下，南加州也有幾家店榜上有名，包括洛縣、范杜拉（Ventura）縣與橙縣等地。

位於洛縣康普頓（Compton）的Patria Coffee Roasters，被評選為第六名。這家咖啡店供應冰拿鐵、咖啡冰沙、墨西哥摩卡咖啡等。地址在108 N Alameda Street。

范杜拉縣有兩家咖啡店上榜。其中，位於橡樹園（Oak Park）的Cafe Sepentia排名第四。

該店提供一系列傳統濃縮咖啡，包括拿鐵、卡布奇諾和瑪奇朵等，此外還提供特色茶飲和韓國刨冰。地址706 Lindero Canyon Road。

另一家是排名第九，位於范杜拉的Tatiana's Coffee and Tea。該店提供傳統濃縮咖啡飲品，包括「必須嘗試」的印度香料奶茶（dirty chai latte），也提供自製肉餡捲餅。地址為470 E Main Street。

橙縣上榜的咖啡廳名列第十名，位於聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）的Tim Is Making Great Coffee，也稱為海岸咖啡與茶（Coast Coffee & Tea）。該店提供各類濃縮咖啡飲品和有機咖啡。

一位Yelp評論員說，「這是個真正的小企業主，他顯然為他的產品自豪，我將永遠支持。」

咖啡 洛縣 橙縣

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