影/美軍飛行員怎麼打造？空軍官校學員李德睿翱翔藍天

李德睿（右一）和亞凱迪亞高中三位學弟妹又成為空軍官校校友。（李先達提供）

兩年前李德睿（Aaron Lee）憧憬翱翔藍天，邁入了美國空軍官校（US Air Force Academy）校園，接受嚴苛的軍訓和學術課程；兩年後取得了長足進步，開始學習駕駛飛機升空；不平凡的軍校生活向人們展示：美軍戰鬥機飛行員是這樣打造的。

視頻來源：記者丁曙

2020年李德睿自亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）畢業時，同時被康乃爾大學、柏克萊加大 、西點軍校等錄取，但他志在藍天，選擇了美國空軍官校。兩年來，他接受了系統性軍事訓練，陸續完成了基本軍訓、體能鍛練、野外求生、無動力滑翔機操作、空中跳傘，以及航空工程等學術課程。課業繁重難度大，但他為了追求飛行夢想，無怨無悔。

高空跳傘是必修課程，當飛機升到4500英呎雲層時，學員跨出艙門一躍而下，剛開始都會有恐懼感，爾後逐漸適應，出艙後在空中飄浮5至10秒鐘後，拉動傘索打開降落傘的主傘。李德睿在跳傘訓練中一次比一次跳得更好，安全著陸。

校園也像一個軍機展示場，各式戰機定期飛越或降落。李德睿在這裡見識過V-22魚鷹式傾轉旋翼機，第五代F-35匿蹤戰鬥機，C-47 Chinook 雙螺漿直升機，F-15鷹式戰鬥機， 乃至F-16戰鬥機低空俯衝等，這讓校外的軍迷們可望而不可及。

空軍官校是一所四年制大學，學員畢業後授予理學士學位及少尉軍銜。李德睿主修航空工程，副修中文，今年2022年暑假，他遠赴新加坡參加一次為期三周的「中華文化學習之旅」，深度學習中文及中華文化和傳統，課餘結伴在校園裏垂釣，減輕課業壓力，增添生活樂趣。結業之後，九位學員搭乘空軍KC-46空中加油機，以及第五代F-22 Raptor空中匿蹤戰鬥機，赴北卡羅萊那空軍基地見習。

李德睿表示，翱翔藍天是一條更具挑戰性的道路，他秉持犧牲（Sacrifice）、奉獻（Dedicate）和服務（Serve）的宗旨，立志成為世界級「戰鬥機飛行官」。美軍飛行員華裔 很少，他希望有更多華裔青年報考軍校。最近兩年又有三位亞凱迪亞高中校友加入空軍官校，他們四人從校友成為戰友，還有一些華裔少年躍躍欲試，讓他很高興。

李德睿的父親李先達表示，兩年軍校生活，李德睿從青澀的高中生，成長為威武雄壯的男子漢。今年暑期結束後，他返校擔任2026屆新生學員班的「訓練學官」。兩年前，兒子收拾行裝奔向空軍官校時，爸媽雖然不捨，但仍支持他的決定。雖然未來面對更多挑戰，需要更大的勇氣和犧牲，但把他交給國家最放心，全家都為他驕傲。

李先達同時指出，軍校生活紀律性強、訓練強度大，但依然豐富多彩。李德睿帶領同伴們健身，與亞凱迪亞高中學弟妹合影，滑雪是假期休閒活動之一，還有機會聆聽名人演講，例如特斯拉及SpaceX總裁馬斯克（Elon Reeve Musk）來訪，受到空軍官師生熱烈歡迎。