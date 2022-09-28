知名饒舌歌手在洛市餐廳被殺案 警方已鎖定嫌犯

洛杉磯警方已經確定了一名嫌疑人，該嫌疑人涉嫌槍殺饒舌歌手PnB Rock。（ABC NEWS）

根據ABC News報導，洛杉磯 市警察 局確認了本月早些時候在洛杉磯一家餐廳殺害說唱歌手 PnB Rock 的嫌疑人，並尋求公眾幫助，抓捕這名嫌犯。警方提醒，這名嫌犯可能攜帶武器非常危險。

9 月 12 日，PnB Rock與女友在位於西曼徹斯特大道（West Manchester Avenue） 100 號街區的 Roscoe's Chicken and Waffles 餐廳用餐，據洛杉磯市警察局稱，嫌犯Freddie Lee Trone 進入餐廳，並走近這位說唱歌手，後者在 Instagram 上發布了和女友進餐的食物和餐廳位置照片。

Freddie Lee Trone當場開槍打死了PnB Rock，並偷走他的一些財物，還向他的女友索要財物，然後開車逃跑。受害者被送往當地醫院，之後被宣布死亡。PnB Rock的真名是 Rakim Allen。

PnB Rock最初來自費城（Philadelphia,），最近常駐洛杉磯，在 Instagram 上有 250 萬粉絲。在他去世後，歌迷聚集在餐廳附近哀悼這位饒舌歌手。一些粉絲還暗示，在他的位置被發佈在社交媒體上後，他可能是被嫌犯盯上成為目標。偵探正在調查情況是否屬實。他的粉絲 Aremesha Rivers表示，如果你很有名，你就知道不要在任何地方發布你的位置。

警方表示，希望任何知道有關Freddie Lee Trone目前位置和信息的人，撥打 323-786-5146 聯繫洛杉磯市警察局兇殺組。