知名饒舌歌手在洛市餐廳被殺案 警方已鎖定嫌犯
根據ABC News報導，洛杉磯市警察局確認了本月早些時候在洛杉磯一家餐廳殺害說唱歌手 PnB Rock 的嫌疑人，並尋求公眾幫助，抓捕這名嫌犯。警方提醒，這名嫌犯可能攜帶武器非常危險。
9 月 12 日，PnB Rock與女友在位於西曼徹斯特大道（West Manchester Avenue） 100 號街區的 Roscoe's Chicken and Waffles 餐廳用餐，據洛杉磯市警察局稱，嫌犯Freddie Lee Trone 進入餐廳，並走近這位說唱歌手，後者在 Instagram 上發布了和女友進餐的食物和餐廳位置照片。
Freddie Lee Trone當場開槍打死了PnB Rock，並偷走他的一些財物，還向他的女友索要財物，然後開車逃跑。受害者被送往當地醫院，之後被宣布死亡。PnB Rock的真名是 Rakim Allen。
PnB Rock最初來自費城（Philadelphia,），最近常駐洛杉磯，在 Instagram 上有 250 萬粉絲。在他去世後，歌迷聚集在餐廳附近哀悼這位饒舌歌手。一些粉絲還暗示，在他的位置被發佈在社交媒體上後，他可能是被嫌犯盯上成為目標。偵探正在調查情況是否屬實。他的粉絲 Aremesha Rivers表示，如果你很有名，你就知道不要在任何地方發布你的位置。
警方表示，希望任何知道有關Freddie Lee Trone目前位置和信息的人，撥打 323-786-5146 聯繫洛杉磯市警察局兇殺組。
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