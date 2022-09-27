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家中遇害的洛縣女子為緩刑官 屋內被捕男嫌是遊民

洛杉磯訊
事情發生地點位在蘭卡斯特民宅區。（谷歌地圖截圖）
事情發生地點位在蘭卡斯特民宅區。（谷歌地圖截圖）

洛杉磯縣一名資深的副緩刑官（Deputy Probation Officer）日前在她的蘭開斯特市（Lancaster）住家被入侵者毆打去世，目前一個身份尚未確定，但已被逮捕的人被提起檢控，他被指控犯有謀殺和其他因明顯毆打產生的罪名。據悉，嫌犯是遊民

這名緩刑官是52歲的林德（Paula Lind），服務於洛縣緩刑部門已達16 年。一名對該案有所了解的執法人員告訴洛杉磯時報，案發時這名女子剛下班回家，襲擊就發生了。據悉，嫌犯是使用在該住家拿到的物品襲擊受害人。

根據警方最初報告，蘭卡斯特市24日（周六）午夜時分，發現一名女子在家裡頭部遭鈍器襲擊，執法人員到場時發現對方已不治身亡。而一名於現場逗留的可疑男子，遭警方拘留。

洛縣警方表示，警方在凌晨12時5分接獲通報，指巴里摩爾街（Barrymoore Ave）45500 街區有人入侵民宅，發生盜竊案。當警方趕到現場時，發現一名女子已宣告不治。

警方隨後發表聲明指出，受害者年約50至55歲。警方在屋內發現的一名男性目前已遭拘留問話。其他線索仍待警方調查。

警方仍呼籲，任何了解案件詳情的民眾，可撥打 323- 890-5500，或滅罪熱線 800- 222-8477 。

遇害的52歲緩刑官林德（Paula Lind）。（ABC7電視台截圖）
遇害的52歲緩刑官林德（Paula Lind）。（ABC7電視台截圖）

洛縣 洛杉磯 遊民

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