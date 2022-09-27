華男電影攝影師闖蕩好萊塢遇種族偏見 還好實力說話

華裔電影攝影師李男。（李男提供）

華裔電影攝影 師李男（Nan Li）在中國影視行業從業八年後，2014年來美進修。早先在排名第一的電影學府美國電影學院攻讀電影攝影藝術碩士學位，如今闖蕩好萊塢。不過影藝圈的種族偏見給他不少阻力，但他相信實力能說話，期盼未來能斬獲更多獎項。

普通觀眾常以為電影攝影師就是操作攝影機的人，但在李男看來，攝影師是一個集創作、管理和技術於一身的職位，這也是他喜歡的挑戰。在行業從業多年，李男最終覺得這個職位最適合他，可以通過影像創作傳達情感。他解釋，在一個電影創作幾百人的工作組中，只有兩個人可以稱之為「Director」，一個是導演 ，另一個就是攝影師，即「director of photography」。攝影師即是導演的兵，也是導演的筆，還是導演的眼睛和合作夥伴。攝影師下面有攝影組、燈光組、機械組，有時可以高達上百人，此外還要跟製片組溝通協調成本、設備、排期，也要跟美術部門充分溝通色彩，材質，樣式等等。總的說來，其實攝影師是整個拍攝過程中最重要的管理、溝通和協調的人。

作為一個在美國電影行業的亞裔，本就是非常艱難的事。李男認為，不僅是文化、語言和思維的差異，在美國這個充滿著種族問題的社會，每向前邁進一步都是刻骨銘心的過程。他回憶，一次作為攝影指導拍攝短片，他的兩個白人攝影助理一開始是不服氣的。他們很難接受一個少數族裔作為主管來指揮他們，於是李男當時的處境可說是無兵可用。而唯一解決的辦法就是憑實力講話，「當你用專業知識拍出動人畫面，以及專業和禮貌的溝通，才會真正在他們的心中樹立起領導地位」。他表示，最後他們也成為摯友，這是他在美國作為攝影師真正學到的第一課。

相比之下，去年他與美國著名導演查克施耐德（Zack Snyder）的兒子Eli Snyder合作一部短片，就要順利不少。Eli Snyder是位童星，在其父導演的「斯巴達三百勇士」、「正義聯盟」等片中出演過，從小經歷大製作的劇組，經驗豐富。雖然倆人是研究生同學，但李男還是略緊張。好在Snyder依然給了李男很大的創作空間，即使有不同意見的時候，也依然願意聆聽這個少數族裔攝影師的建議，這在行業中其實很少見。他們最後拍出了非常精彩的同性戀題材短片，現在正緊鑼密鼓的著手後期製作中。

李男感慨，作為在美的華裔攝影師，希望讓更多西方人了解中國，理解中國和讚賞華人。讓華人卸掉西方人對華裔甚至亞裔的傳統偏見，聽到華人的聲音。這是他作為華裔攝影師，甚至每個在美華人的責任。