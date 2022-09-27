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南加河濱男子銷售仿冒飛機零件 被判入獄近四年

河濱訊
河濱一年逾七旬男子涉嫌銷售假冒飛機零件獲刑近四年。（警方提供）
河濱一年逾七旬男子涉嫌銷售假冒飛機零件獲刑近四年。（警方提供）

南加河濱市一名年逾七旬男子，涉嫌出售低品質仿冒飛機零件，用於商業及軍事飛機，遭重罪指控，日前獲判在聯邦監獄服牢刑近四年。

被告Aman Khan，又名Amanullah Khan，河濱市居民。在6月間對兩項控罪向法庭認罪，控罪包括跨州及外貿欺詐，被告自總部在河濱市的加州飛行航天器公司，分銷低品質假冒輪轂組件、渦輪噴嘴和其它部件。

洛杉磯聯邦地區法院法官克勞瑟（Gary Klausner）根據認罪協議，對被告判處牢刑46個月，令被告支付受害者賠償金153萬元，並沒收被告公司尚未售出的所有部件。

根據聯邦檢察官辦公室的說法，這次對被告判決，是被告因經營假冒、未經批准飛機零件獲得的第二次判決。 檢察官表示，被告在2005年因出售虛假證明飛機部件，以及在中國非法銷售用於軍用噴氣式飛機的零件，曾獲判聯邦監獄服刑 15年半。

檢方未透露被告是如何在未經審查及如何調查的情況下，被發現再次實施類似騙局。

聯邦檢察官辦公室表示，最近一起被告實施的騙案，來自被告經營的公司，提供商用飛機及噴氣式飛機外部零件和其它部件。該公司在銷售中，提交了符合設計標準的虛假證明。

根據被告認罪協議，因向航空公司出售欺詐性和未經批准的零件，導致這些零件安裝在商用和軍用飛機上，造成極大風險。被告有意對飛機乘客和公眾，造成死亡及嚴重身體傷害風險。

據悉，聯邦政府部門關於此案聲明中，沒有詳細說明有多少零件已進入市場，及是否全部被召回。聯邦交通部、商務部、出口執法辦公室等單位參與了本案調查。

檢察官 監獄 加州

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