南加華人學霸追尋外星真理之路 自稱理性和務實

种參與米歇·戴斯馬克特在越南旅店的合照。（种參提供）

2016年3月，一個華人面孔的年輕人帶著一本名叫「海奧華預言」（Thiaoouba Prophecy）的書，和一張小旅店外景的照片，隻身來到了越南 富國島。這是一次尋人之旅，而這張照片是他此行唯一的線索。幸運的是，他乘坐的出租車司機很快便認出了他手中照片上的那個旅店，年輕人欣喜若狂，他知道要找的人就住在這個旅店裡。

這個年輕人叫种參（Samuel Chong），是來自南加州南巴沙迪那市（South Pasadena）的法庭認證翻譯。他擁有傲人的學歷，稱自己是「一個極其務實和理智的人」。

海奧華預言

住在旅店的人叫米歇·戴斯馬克特（Michel Desmarquet），他是「海奧華預言」一書的作者。這位隱居在越南富國島的法國老人，宣稱自己曾在澳洲被來自「海奧華星球」的外星人劫走，並受到「海奧華人」的指引，得知了許多人類未解之謎的真相。而這本書就記錄了他在遊歷「海奧華星球」時的親身見聞。

戴斯馬克特1989年1月在書中寫到，「我受命於人，寫下此書。書中描述了我經歷的一系列事件。我確認，這些都是我的真實親身經驗。」

也正是這位「曾與外星人共度九日」的老人和他的著作，讓种參不遠萬里從南巴沙迪來到了這座越南小島。讀了「海奧華預言」之後的种參，一直以來有太多的好奇和疑問，這本書像有一種魔力讓他近乎日不思食夜不能寐。

外星人的答案

這本發行與1989年的書解開了關於超能力、金字塔、耶穌身份、月球、恐龍和外星文明的秘密，以及很多至今仍然困擾人類的謎題。

當時外星人告訴戴斯馬克特，確實是有「火星 人」的存在。火星上的「人類」沒有技術，但他們的精神文明卻高度發展。「火星人」很矮，身高在120到150公分之間。而在种參看來，過去幾年美國太空總署(NASA)通過火星探測車獲得了一些支撐火星上可能存在過生命的跡象，這無疑是對書中內容的一種證實。

書中還記錄了外星人對戴斯馬克特說的另一段話：「你們（人類）對大自然一無所知，任何超出理解範圍的事情發生，每個人都說是魔術。懸浮是魔術、隱身也是魔術，但其實對於我們（外星人）來說，這一切不過是在運用自然法則。所以，懸浮是知識、隱身也是知識。」

种參說，因為工作的關係，他一直要與各式各樣的人打交道。他曾親眼見過會「懸浮」的醫生、和利用自己「透視」的特異功能幫助別人看病的人。

和外星人的約定

种參回憶，他第一次登門拜訪戴斯馬克特時，對方並不太願意向這位來自遠方的陌生年輕人透露太多信息。兩人只是針對一些內容簡單交流。而在這個過程中，种參得知了當時「海奧華預言」一書在大陸的出版發行遇到一些問題。這次會面之後，种參聯繫了多方資源，因為他的努力，幫助這本書成功的在中國地區發行中文譯版。

在第二次見面時，戴斯馬克特告訴种參他和外星人仍然保持著心靈感應，他們知道种參為了傳播這些真相做的努力，所以他們（外星人）願意讓戴斯馬克特與种參分享一些秘密。除了書中記錄的內容，戴斯馬克特又向种參口述了一些「不能公開的秘密」。據老人回憶，這些是當年被擄走時他和外星人達成的「約定」，他同樣也要求种參對這些秘密三緘其口。

种參說，他獲得的這些秘密雖然不會公開，但其實大部分內容書中都已有所暗示。

高材生的感悟

种參畢業於柏克萊加州大學 (UC Berkley)經濟學專業，之後又在倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）和馬德里卡洛斯三世大學 (Universidad Carlos III de Madrid)繼續深造。他一直認為自己是「一個極其務實和理智的人」。

關於這本書裡的經歷和內容，對目前的人類來說既無法完全理解，也當然無從考證。而一直以來种參也從未試圖說服大眾去相信什麼，他更多的只是在分享自己的故事。种參說，在他看來，這本書更像是一種對現代人的警示，提醒人們不要過於盲目關注物質世界，而忽略了精神世界的感知和進化。

他說，「這本書最吸引我的點，在於讓我明白生命是一個學習的過程，生活在給我們不斷提供有價值的精神課程，當我們應對生活中的挑戰時，我們的精神世界也在進化。」

「海奧華預言」的作者戴斯馬克特2018年在越南逝世。