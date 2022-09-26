北美發布新專輯 郎朗：華人父母不要強迫孩子學鋼琴

郎朗在新專輯媒體見面會回答記者問題。（線上會議截圖）

中國鋼琴家郎朗唯一一場北美新專輯媒體見面會，9月26日在線上舉行。會上，郎朗演奏了多首新專輯「郎朗的迪士尼 」裡的曲目，並回答了部分北美記者的提問。

視頻來源：郎朗的經紀團隊/記者趙健後製

剛剛結束洛杉磯 演出的郎朗表示，這次在好萊塢碗（HollywoodBowl）和觀眾一起度過了一個美好的夜晚。他非常喜歡那裡依山而建的場地，音效非常好，而且當晚還有精彩的煙花表演，氣氛熱烈。

「郎朗的迪士尼」是郎朗成為父親後創作發行的，是一張具有特殊意義的專輯。身為父親的郎朗提到，「一直以來華人 父母對子女的教育都非常重視，這是華人的優良傳統」，但父母應該先要帶著孩子一起認真思考「鋼琴是什麼」，而不應該強迫孩子直接去學習一門樂器。作為家長，更應該先帶孩子了解這門樂器，多聽一聽這門樂器演奏的音樂，再決定是否開始學習。

關於新專輯，郎朗還說，「我知道很多小朋友在練琴時會很無聊，而通過這張專輯裡傳遞的內容，我希望能給學琴的孩子們提供一些不同於古典音樂的曲目去練習。」

關於新專輯的製作過程，郎朗說，「我從小的夢想，是把自己喜歡的動畫片裡的古典音樂做成專輯，但挑戰經典是很難的事，所以這次邀請了很多世界頂級的樂器演奏家，編曲大師，以及多位國際歌唱家加盟錄製，希望將聽眾耳熟能詳的旋律帶上一個新的高度。」

郎朗還提到，這張專輯的錄製過程較以往有很大不同，因為這是一張「非古典音樂專輯」，裡面樂曲的修改空間很大，而之前錄製古典樂曲時，演奏者演奏的每一個音符都是不能改動的。