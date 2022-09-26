加州州長紐森否決幼稚園為強制性教育 批預算太高

幼兒園強制教育的需求仍是爭議話題之一。（unsplash截圖）

加州 政府於25日否決將幼稚園教育 （kindergarten）歸屬為強制性教育，州長紐森 （Gavin Newsom）表示，意圖很好，但預算太高。

這項遭拒的70 號法案由州參議員蘇珊·盧比奧（Susan Rubio）撰寫，法案要求兒童須在2024-25學年升一年級前完成一年的幼稚園教育。該法受到許多學區和教育團體支持，推出這項法案的理由，是因為新冠疫情（COVID-19 ）大流行期間，很多父母選擇讓子女退出幼兒園，以避免遠程學習帶來的困境，但也讓學術受挫。

在州長紐森上任以來，極注重早期教育，但仍將其否決。紐森表示，儘管強制幼稚園教育的用意值得稱讚，但預算將高達 2.68 億元。在現階段加州編列預算時，並未將其納入考量。

他並補充說明，加州在本財年度的前幾個月面臨低於預期的收入，因此在支出方面保持紀律更為重要。州政府須優先考慮現有的義務和優先事項，包括教育、醫療保健、公共安全和安全網等計劃。

紐森仍因一項數十億元的計劃，受到早期教育倡導者普遍讚好。該計畫包含將加強學前班和過渡幼稚園的入學率。

紐森也一再重申，早期教育的重要性，並表示確保所有兒童在開始學業生涯前，能準備好與同齡人具備相同學習能力。這是他們能力範圍以內，最能對抗社會不平等現象，也是最具影響力的事情之一。

支持提案的Early Edge California 執行董事長洛薩諾 (Patricia Lozano) 表示，許多家長在疫情期間不得不面對一些生活挑戰，間接的讓許多兒童不得不間斷幼兒園教育。尤其是低收入及雙語社區的兒童，受到的影響層面更為廣闊。因此非常希望能藉此縮小教育差距，幼兒園強制教育在此事扮演著非常關鍵的一角。

加州像大多數州一樣，不像其他年級那樣強制要求凡達幼稚園年齡的學童必須入學。在加州五歲的兒童就有資格上幼稚園，但法律不強制要求他們在六歲之前上學。