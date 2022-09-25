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台灣一度流行的假綁架真詐騙的電話騙術 出現在南加

記者陳懿/洛杉磯即時報導
台灣流行的假綁架真詐騙的電話騙術，近日在南加州出現。（圖片來源：Pexels）
台灣流行的假綁架真詐騙的電話騙術，近日在南加州出現。（圖片來源：Pexels）

日前一位南加州母親接到一通恐嚇電話，對方宣稱綁架了她的兒子，並且要求交付贖金。而之後在與兒子通過電話確認安全後，這位母親才驚覺自己差點被騙。

這位只願意透露叫做Kirsti的母親，住在橙縣，她決定向新聞媒體ABC7電視台分享電話內容，以免有人不慎上當受騙。

Kirsti表示，當接起電話後，她聽見對方傳來哭泣聲，還對著電話喊媽媽。她試圖分辨是誰的聲音，接著另一個聲音從電話傳出，宣稱他綁架了Kirsti的兒子。她立刻聯想到自己20歲的兒子，而Kirsti沒有多想就開始慌張地呼喊兒子的名字。

這時電話對面的人開始威脅她，要求Kirsti交付贖金，否則將對他的兒子施暴，還打算詛咒Kirsti。此時為母心切的她詢問歹徒贖金金額，但歹徒沒有回覆。在她反覆追問下，歹徒失去耐心。最後留下一句話要逞罰她，就掛斷電話。

隨後，Kirsti打電話給正常來說應在上班的兒子，知道兒子平安無事後她才鬆了一口氣。

其實，這種假綁架真詐財的電話詐騙方式，在台灣也非常流行。往往在電話接起的瞬間，傳出小孩或親人的哭喊求救聲，並謊稱被綁架，利用人們慌張害怕的心理，來索取高金額的贖金。

台北市政府警察局網站分享如何防範這類型的詐騙，方法如下：

1. 接到類似的綁架恐嚇電話時，切勿緊張焦慮，應冷靜面對並依下列步驟處理：

- 聽清楚對方的談話內容，親人姓名是否正確，並要求與親人對話以確認狀況。若歹徒不肯則以籌錢為由設法掛斷電話。

- 撥打親人或其所屬學校、公司電話，查證親人安危。

2. 平時應與家人互相留下第二種聯絡方式，例如其導師、同學、同事及好朋友的電話，以備緊急連絡之用。

3. 紀錄歹徒的來電號碼，並利用手機或電話錄音裝置錄下通話內容，交給警方以利後續的偵辦作為。

詐騙 警察 加州

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