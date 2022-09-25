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眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

本報記者/洛杉磯即時報導
爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）
爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

有全美最安全城市之稱的南加橙縣爾灣（Irvine），24日晚傳出當地著名的購物商圈、光譜園區（Spectrum）裡的蘋果電腦門市部在快打烊時，竟然有不止一位搶匪跑進去行搶。消息傳出後令當地華人居民感到震驚，紛紛質疑「全美最安全的城市，怎麼可能發生歹徒在眾目睽睽之下搶劫的犯罪案呢！」

爾灣自2005年以來，憑藉著優秀的城市治安，連續16年獲得美國同規模城市中最安全的城市。根據聯邦調查局每年公布的統計數據顯示，爾灣的人均暴力犯罪率在全美人口25萬，或以上的城市中最低，從而年年蟬聯桂冠。這項表現也吸引不少華人進住，根據2019年的人口普查，爾灣華人居民近3萬6000人。

24日晚發生在光譜園區蘋果電腦門市部的搶案，據現場消費者表示，她很吃驚的看到一位身著黑衣，和一位穿著深色上衣，淺色長褲的蒙面歹徒很冷靜的走進去，然後開始收刮現場的蘋果手機，之後很震靜的離去。案發時蘋果電腦的員工也很鎮靜，將消費者的安全視為第一，要求他們全部前往後面的房間裡以保安全，表現專業。同時，很快的，她發現警察也趕到現場。

截至25日中午，這項搶案只是經由網友在臉書和在Reddit上分享。而有網友在相關貼文下表示，歹待真的是膽大包天，光譜園區有一個爾灣警局分站，竟然敢在太歲爺上動土。另有華人表示，加州治安不靖，連一向有最安全城市之稱的爾灣也不能倖免，真的是讓人不勝唏噓。

案發後，現場出現很多警車。（Reddit截圖）
案發後，現場出現很多警車。（Reddit截圖）

爾灣 華人 蘋果

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