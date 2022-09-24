洛杉磯掃蕩非法街頭賽車 提供合法安全場地

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）誓言掃蕩街頭非法飆車。（LASD）

洛杉磯 非法占領街道飆車惡風蔓延，危害公眾安全。洛杉磯縣警局、地方檢察官辦公室、加州 公路巡邏局，以及民間制止街頭賽車 組織(Street Racing Kills)，22日聯合舉行記者會，推出反街頭非法賽車應對方案，包括嚴打非法飆車行為，提供合法安全的賽車場地，強調賽車必須保持安全、保持合法、保持在賽車場內。

影音來源：LASD

洛杉磯縣警察局(LASD)發布了一項新的公共服務公告，應對非法街頭賽車事件飆升，並讓車手們知道，對於在洛杉磯縣的致命飆車事件，有安全、合法的替代方案。目前，已有超過 140 起占用街頭飆車被阻斷，327人涉嫌輕罪被逮捕，9人以重罪逮捕，2輛被盜車輛，已發布超過 543 次傳票一，超過220輛汽車被扣押。

洛縣警長維拉紐瓦指出，洛杉磯縣警局、洛市警局（LAPD）、加州公路巡邏局（CHP）聯手，終結占領街頭飆車的非法行為。警方要讓他們付出代價，將他們的車輛扣押 30 天，支付拖車費通常約為 270元，然後支付30 天的存儲費，合計高達 3000 美元，然後再向肇事者發出一張傳票。

他同時指出，南加州有許多賽車場，駕駛員可以在一大群人面前參加漂移和飆車活動，並作為充滿活力的汽車界的一部分。洛縣警局要求車手們限於這些場所活動，而不是在非法占領街道飆車，連續發生不必要的傷害和死亡。

制止街頭飆車害人（Street Racing Kills）組織創辦人特露西略（Lili Trujillo-Puckett），2014 年創立了 Street Racing Kills (SRK)，因為她的16 歲的女兒 Valentina搭乘朋友順風車，結果死於一場街頭賽車的事故。她和該組織負責人阿古梅多（Lori Argumedo），都因為街頭賽車痛失親人，因而聯合政府司法機構，希望制止違法賽車行為。但因為無法完全限制賽車行為，她們強烈推薦賽車愛好者們到歐溫岱賽車場（Irwindale Speedway）活動，那裡有一個能夠容納2000人的觀眾席，車手們能在裡面盡情地轉圓圈、玩飄移以及甩尾，希望賽車場地和普通街道有所區隔。

據歐溫岱官員表示，設置賽車場就是為了能提供賽車行為，在一個政府可控制的安全的地方進行。例如，歐溫岱賽車場在每週四下午四點到晚上10點舉辦Thursday Night Thunder，在這個時間內所有的飆車行為都是合法的。

洛杉磯縣警局網站提供的南加州賽車場有：歐文岱賽道Irwindale Speedway、蘋果谷賽道Apple Valley Speedway、柳泉賽道Willow Springs Raceway、汽車俱樂部賽道Auto Club Speedway、巴羅納賽道Barona Speedway、Famoso Dragstrip、查克瓦拉谷賽道Chuckwalla Valley Raceway，以及亞當斯賽車公園Adams Motorsports Park。