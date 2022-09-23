建材裝修展：室內設計學問大

室內設計師Nancy Lo提醒民眾，在建築和裝修工程中，預算及承包商的角色很重要。（記者楊青/攝影）

大學室內設計教授Nancy Lo23日在世界日報建築材料大展的專業講座上主講室內設計，通過實際案例深入淺出講解居家和商業室內設計的基本要領，同時強調預算 及承包商在建設和裝修工程中的重要作用。

Nancy Lo和她的團隊近期完成了總部設在爾灣的一家醫療公司在柯洛納的辦公室的室內設計，有效將2000多平方呎的辦公室，劃分出門廳、候診區間、接待各地客戶和病人的會議室、開放式醫生護士休閑空間等等，不僅最大程度利用了室內空間，而且讓病人、護士和醫生在同一空間中交流順暢，張弛有致，既有醫療診所的專業，同時也不失居家的溫馨感覺。

她表示，一些民眾在居家裝修時，希望能夠留用部分的舊家具，她建議如果是兩層住家，一樓新房中盡量使用新的家具，原有的家具可以放置在二層。如果預算有限，也可以新舊家具適當搭配。

Nancy Lo表示，一些民眾對室內設計師的職能了解比較狹義，但事實上，室內設計師從地面瓷磚、墻面、電路、厨房改造、天花板、吊燈等，全部都可以做。設計師通常根據客人預算和喜好的風格設計，以現在最流行的墻面裝修為例，有人喜歡做裝飾墻，有人則喜歡墻紙，有人則喜歡經濟實惠的油漆。

Nancy Lo表示，不管是獨立屋、康斗或公寓，不管是整體改造還是厨房或厠所等局部改造，不管是改建還是擴建，都需要考慮預算，同時也要全盤考慮建築許可的申請。疫情 後很多城市採用整套審批方式，也就是建築師工程師設計師整套方案一起遞交，一起審批。拿到批文後，就需要承包商報價。她建議最好找兩到三家承包商比價，而且需要確定工程建材的購買和到貨時間，以便按時開工。比如在疫情期間，定制家具時間常常多達12至16周，而開工時段最好避開美國的聖誕節 感恩節以及中國農曆新年等。

她建議大家在確定承包商前，最好參觀他們之前的設計和工程案例，而且上網確認承包商的註冊號碼，確定是執照承包商，以防工程出現意想不到的問題時，政府部門可以介入，協助處理善後。