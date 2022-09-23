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哈佛預測：Palos Verde斷層恐引南加州芮氏7.8級地震

記者陳懿／編譯
派洛斯福德半島處。（Gettyimages）
派洛斯福德半島處。（Gettyimages）

據哈佛大學（Havard University）研究指出，洛杉磯（Los Angeles）及橙縣（Orange County）海岸延伸近70英里的派洛斯福德斷層（Palos Verde Fault Zone）有可能引發芮氏規模7.8級的地震。與聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）的破壞力相當，升高了南加州面臨的大地震可能性。

派洛斯福德斷層位於派洛斯福德半島處，從聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay）延伸到丹那岬（Dana Point），由許多較小的斷層相互連接。據分析顯示，長堤（Long Beach）以及洛杉磯（Los Angeles）的住宅區都位於派洛斯福德斷層的地震帶。據美國地震學會公報（Bulletin of the Seismological Society of America）研究顯示，派洛斯福德斷層活動速度比其他位在洛杉磯的斷層更快，每年約滑動一至六毫米。居民未來可能遇到的地震，將比以往的規模更大也更具破壞力。

依據地理位置的不同，各地區也將受到不同程度的影響。研究預測連接拉斯維加斯和鳳凰城的高速公路，以及洛杉磯大部分水源的運輸管道都可能被摧毀。而穿越聖伯納汀的卡洪隘道（Cajon Pass），是主要運送天然氣和石油的通道，有較高機率因地震而引發爆炸，該地區的電力也會受干擾。

但目前為止，派洛斯福德斷層只引發過芮氏規模二至三級的地震，在地質學界也眾說紛紜。

美國地質調查所（USGS）預計派洛斯福德斷層將引起7.3級地震，規模比哈佛大學低一些，但仍具極高的破壞性，預計將超過200人遇害以及2000多棟建築物損壞。

然而，加州理工（Caltech）的地震學家埃吉爾豪克森（Egill Hauksson）認為，南加州很難避免7.8級的大地震，但對現在大部分人來說，在有生之年遇到的機率幾乎不可能。

哈佛大學的結構與經濟地質學教授約翰肖（John H. Shaw）表示，加州本身就位在地震聚集地帶，長期處於可能發生大規模地震的狀況。除了地震，還有其他因地震引起的災害，他呼籲民眾應該做好準備，面對未來不同規模的地震。

地震 加州 洛杉磯

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